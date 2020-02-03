Haşhaş kaç kalori? Haşhaşın besin değerleri ve kalorisi

Özellikle diyet yapanların dikkat ettiği ve araştırdığı bir konudur kalori. Yiyecekler sebze, meyve, baklagil bir başlık altında toplansa da her birinin kalori değeri ayrıdır. Kalori hesabı yaparken en çok araştırılan yiyeceklerden biri de haşhaştır. İşte bilimsel olarak papaver somniferum olarak adlandırılan haşhaş tohumlarının besin değerleri ve kalorisi…
HAŞHAŞ KAÇ KALORİDİR: 100 gram haşhaş tohumu yaklaşık 525 kaloridir.
HAŞHAŞIN BESİN DEĞERLERİ
100 gram haşhaş tohumunda aşağıdakiler bulunur:
Su: 5.95 g
Enerji: 525 Kcal
Karbonhidrat: 28,13 g
Protein: 17,99 g
Toplam yağ: 41.56 g
Kolesterol: 0 mg
Lif: 19.5 gr
Folat: 82 ug
Niasin: 0.896 mg
Pantotenik asit: 0.324 mg
Piridoksin: 0.247 mg
B 2 vitamini: 0.100 mg
Tiamin: 0.854 mg
A Vitamini: 0 IU
C vitamini: 1 mg
E Vitamini: 1.77 mg
K Vitamini: 0 mg
Sodyum: 26 mg
Potasyum: 719 mg
Kalsiyum: 1438 mg
Bakır: 01.627 mg
Demir: 9.76 mg
Magnezyum: 347 mg
Manganez: 6.707 mg
Fosfor: 870 mg
Selenyum: 13,5 ug
Çinko: 7.9 mg