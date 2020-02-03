Haşhaş kaç kalori? Haşhaşın besin değerleri ve kalorisi

Kalori tükettiğimiz besinlerin enerjisini temsil eder. Her bireyin yaşına ve yaşam standartlarına göre günlük tüketmesi gereken bir kalori miktarı vardır. Diyet listesi oluştururken öğünlere göre kalori dağılımı yapılır. Tabi kalori tek başına da yeterli değildir. Tüketilen yiyeceğin besin değerlerini de bilmek gerekir. Peki, haşhaş kaç kaloridir? Haşhaş tohumlarının besin değerleri ve kalorisi...

Özellikle diyet yapanların dikkat ettiği ve araştırdığı bir konudur kalori. Yiyecekler sebze, meyve, baklagil bir başlık altında toplansa da her birinin kalori değeri ayrıdır. Kalori hesabı yaparken en çok araştırılan yiyeceklerden biri de haşhaştır. İşte bilimsel olarak papaver somniferum olarak adlandırılan haşhaş tohumlarının besin değerleri ve kalorisi…

HAŞHAŞ KAÇ KALORİDİR: 100 gram haşhaş tohumu yaklaşık 525 kaloridir.

HAŞHAŞIN BESİN DEĞERLERİ

100 gram haşhaş tohumunda aşağıdakiler bulunur:

Su: 5.95 g

Enerji: 525 Kcal

Karbonhidrat: 28,13 g

Protein: 17,99 g

Toplam yağ: 41.56 g

Kolesterol: 0 mg

Lif: 19.5 gr

Folat: 82 ug

Niasin: 0.896 mg

Pantotenik asit: 0.324 mg

Piridoksin: 0.247 mg

B 2 vitamini: 0.100 mg

Tiamin: 0.854 mg

A Vitamini: 0 IU

C vitamini: 1 mg

E Vitamini: 1.77 mg

K Vitamini: 0 mg

Sodyum: 26 mg

Potasyum: 719 mg

Kalsiyum: 1438 mg

Bakır: 01.627 mg

Demir: 9.76 mg

Magnezyum: 347 mg

Manganez: 6.707 mg

Fosfor: 870 mg

Selenyum: 13,5 ug

Çinko: 7.9 mg