Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Haşhaş kaç kalori? Haşhaşın besin değerleri ve kalorisi
Haşhaş kaç kalori? Haşhaşın besin değerleri ve kalorisi
Kalori tükettiğimiz besinlerin enerjisini temsil eder. Her bireyin yaşına ve yaşam standartlarına göre günlük tüketmesi gereken bir kalori miktarı vardır. Diyet listesi oluştururken öğünlere göre kalori dağılımı yapılır. Tabi kalori tek başına da yeterli değildir. Tüketilen yiyeceğin besin değerlerini de bilmek gerekir. Peki, haşhaş kaç kaloridir? Haşhaş tohumlarının besin değerleri ve kalorisi...
Sozcu.com.tr
Gurme 3 Şubat 2020 - 08:10

Özellikle diyet yapanların dikkat ettiği ve araştırdığı bir konudur kalori. Yiyecekler sebze, meyve, baklagil bir başlık altında toplansa da her birinin kalori değeri ayrıdır. Kalori hesabı yaparken en çok araştırılan yiyeceklerden biri de haşhaştır. İşte bilimsel olarak papaver somniferum olarak adlandırılan haşhaş tohumlarının besin değerleri ve kalorisi…

HAŞHAŞ KAÇ KALORİDİR: 100 gram haşhaş tohumu yaklaşık 525 kaloridir.

HAŞHAŞIN BESİN DEĞERLERİ

100 gram haşhaş tohumunda aşağıdakiler bulunur:

Su: 5.95 g
Enerji: 525 Kcal
Karbonhidrat: 28,13 g
Protein: 17,99 g
Toplam yağ: 41.56 g
Kolesterol: 0 mg
Lif: 19.5 gr
Folat: 82 ug
Niasin: 0.896 mg
Pantotenik asit: 0.324 mg
Piridoksin: 0.247 mg
B 2 vitamini: 0.100 mg
Tiamin: 0.854 mg
A Vitamini: 0 IU
C vitamini: 1 mg
E Vitamini: 1.77 mg
K Vitamini: 0 mg
Sodyum: 26 mg
Potasyum: 719 mg
Kalsiyum: 1438 mg
Bakır: 01.627 mg
Demir: 9.76 mg
Magnezyum: 347 mg
Manganez: 6.707 mg
Fosfor: 870 mg
Selenyum: 13,5 ug
Çinko: 7.9 mg

İLGİLİ HABERMuhallebili haşhaşlı revani tarifi... İşte tam ölçülü haşhaşlı revani yapımı
Etiketler