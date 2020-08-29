Haşhaşlı bükme nasıl yapılır? Haşhaşlı bükme tarifi ve malzemeleri…

Tel tel hamurun haşhaşla birleşmesiyle yapılan ve lezzet dolu bir tarif olan haşhaşlı bükme tarifi daha çok Afyon yöresinde yapılan bir yiyecek. İşte lezzetli haşhaşlı bükme tarifi...

Yapılması çok zor olmasa da bazı püf noktaları içeren haşhaşlı bükme özellikle çayın yanında afiyetle tüketilen bir yiyecek. İşte haşhaşlı bükme tarifi ve malzeme listesi…

HAŞHAŞLI BÜKME TARİFİ

Süt, ılık su, sıvı yağ, maya, 1 bardak un ve şekeri bir kapta karıştırın ve beklemeye bırakın. 10 dakika kadar bekledikten sonra kalan unu azar azar ekleyin. Mayalanan hamurdan bezelere ayırın. Yağ ve haşhaş ezmesini karıştırarak açın. Her bir bezeyi pasta tabağı büyüklüğünde açın. Üstüne haşhaş ezmesi sürün, ceviz parçaları serpin ve üstüne diğer açtığınız bezeyi koyun, yine haşhaş ezmesi sürün. Üst üste 10 beze koyun. Üst üste olan hamurların üzerine un serpip merdaneyle çok ince olmayacak şekilde açın. 2 parmak kalınlığında şeritler kesin ve her bir şeridi alıp ikiye katlayıp döndürün. Tepsiyi yağlayın ve sıralı şekilde yan yana dizin. Üzerine yumurta sarısı sürüp soğuk fırına verin ve 180 dereceye ayarlayın. Nar gibi kızarana kadar pişirin. Fırından çıkar çıkmaz üstünü nemli bir bezle örtüp 10 dakika dinlendirin sonra servis yapın.

HAŞHAŞLI BÜKME MALZEMELERİ

HARÇ İÇİN:

1 su bardağı haşhaş ezmesi

1 çay bardağı ceviz içi

1 çay bardağı sıvı yağ

HAMUR İÇİN:

1 küçük paket kuru maya

1 yemek kaşığı dolusu toz şeker

yarım su bardağı sıvı yağ

yarım su bardağı süt

1,5 su bardağı ılık su

5 su bardağı beyaz un

1 tatlı kaşığı tuz