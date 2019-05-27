Haşlama yemeği tarifi: Haşlama yemeği nasıl yapılır? szcu9

Haşlama yemeği mutfaklarımız vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Etin en güzel hali ile sebzeleri karıştırarak yaptığımız haşlama yemeği çok da faydalı. İşte lezzetine doyum olmayan haşlama yemeğinin malzemeleri ve tarifi…

Genellikle kuzu incik ile yapılan haşlama yemeği tarifi gerçek bir efsanedir. Birbirinden sağlıklı sebzeleri etin en lezzetli yeriyle birlikte pişirip tadı damaklarda kalan bir yemek yapıyoruz. Sağlıklı olmasının yanı sıra kolaylıkla da hazırlanabilen haşlama yemeği ile akşam yemeğinizi çok daha lezzetli bir hale getirebilirsiniz. İşte haşlama yemeği için gerekli malzemeler ve tarifi…

HAŞLAMA YEMEĞİ İÇİN GEREKEN MALZEMELER

2 kaşık zeytinyağı

4 kuzu incik

Tane karabiber

2 defne yaprağı

4 patates

3 kereviz sapı

2 havuç

10 arpacık soğan

6 bardak su

Tuz

TERBİYESİ İÇİN

1 kaşık un

1 yumurta sarısı

Yarım bardak su

Yarım limon

HAŞLAMA YEMEĞİ TARİFİ

Düdüklü tencerenin içinde zeytinyağını ısıttıktan sonra kuzu incikleri içine atıp yüksek ateşte birkaç dakika kavurun. Daha sonra içine suyunu ve defne yapraklarını ilave edin. Yaklaşık 45 dakika kadar pişirin.

Etler iyice pişince defne yapraklarını alın ve içine soğanları ekleyin. Ardından havuçları patatesleri ve kereviz sapını iri iri doğrayarak ekleyin. Baharatlarını da attıktan sonra pişene kadar kaynatın.

Bir kabın içinde terbiyesi için gerekli malzemeleri et suyu ilave ederek karıştırın. Ilık bir halde olan terbiyeyi haşlamanın içine dökün birkaç dakika daha kaynatın. Dereotu ile servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.