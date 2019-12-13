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Hasseten lokma tarifi: Hasseten lokma yani Mevlevi pilavı nasıl yapılır? (Selçuklu mutfağı)
Hasseten lokma tarifi: Hasseten lokma yani Mevlevi pilavı nasıl yapılır? (Selçuklu mutfağı)
Selçukludan günümüze gelen lezzetlerden bir tanesi de hasseten lokma... Hasseten lokma bir diğer adı ile Mevlevi pilavı 700 yıllık bir mutfak geleneğidir. Peki hasseten lokma nasıl yapılır? İşte tarifi...
Gurme 13 Aralık 2019 - 21:13

Mevlevi sofrasının vazgeçilmez lezzetlerinden hasseten lokmaya tadını veren malzemelerden biri de kestanedir. Mevlevi pilavı yani hasseten lokma tarifini haberimizde bulabilirsiniz.

HASSETEN LOKMA TARİFİ

Malzemeler;

2 su bardağı pirinç
2 tane tavuk göğsü
2 tane havuç
Yarım kg kestane
1 çay kaşığı karabiber
1 kahve fincanı kuş üzümü
1 çay bardağı nohut
1 çay kaşığı tarçın
2 çorba kaşığı tereyağı
2 çorba kaşığı zeytinyağı
2 su bardağı su
Tuz

Nasıl yapılır?

Tavukları ve ıslatılmış nohutları bir tencerede kaynatın.

Kestaneleri pişirip kabuklarını soyun.

Pirinçi tereyağı ve zeytinyağı ile kavurup kenarda bekletin.

Havuçları küp küp doğrayıp kavurun.

Haşlanan tavuk etlerini iri parçalar halinde didikleyin.

Tencerenin en altına sırayla tavuk eti, kestane, nohut, kuş üzümü ve havuçu yayın.

Pirinçi ekleyip su ilave edin.

Kısık ateşte pişirin, yarım saat demlendirdikten sonra ters çevirerek servis edin.

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