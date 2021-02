Hatay Mutfağı’ndan parmak ısırtan yemekler

Hatay'da yetişen tahıllar, baklagiller, sebzeler, meyveler, yöreye has otlar ve baharatlar Hatay Mutfağı’nın kendine has yemeklerinin oluşmasında önemli bir rol oynuyor. Hatay'da bulunan Amanos Dağları'nda 251 çeşit endemik bitki mevcut. Özellikle ilkbaharda dağlardan toplanan her derde deva olan, karışık otlardan yapılan, yumurtalı ve sade aş olarak tüketilen “Kömeç” bu bitkilere bir örnek.

Hatay'da gıdaların kültürel tarihleri aynı zamanda medeniyetin de kültürel tarihini ortaya çıkarmaya benzer. Ünlü seyyah Evliya Çelebi'nin Hatay'a Miladi 1648 yılında Şam'a giderken uğradığı bilinir. Çelebi, o dönemde çarşıların 300 dükkandan oluştuğunu yazar. O yazılarda beyaz deve dişi buğdayı, çakıl ekmeği, limon, turunç ve kamış gibi meyvelerin kısa bilgilerini de bulmak mümkün. Hatay’da, Mumbar’ın Roma Mutfağı’ndan, pazı yoğurtlamasının ise Osmanlı Mutfağı’ndan gelme olduğu bilinir.

YEMEK OLMADAN EĞLENCE OLMAZ

Bu kentte yemek hayatın her alanına işlenmiş durumda. Hatay'da yemek olmadan eğlence olmaz. Yemek olmadan misafir ağırlanmaz. Yemek olmadan düğünler yapılmaz. Hatay'da sofralar genelde her zaman zengin menülerden oluşur.

Yemeklerin en önemli ayırt edici özelliklerinden birisi de baharatlar. Baharatlar hem lezzet verici olarak hem de süsleme unsuru olarak hemen hemen her yemekte hatta kahvaltılıklarda bile kullanılır. Sofralarda kimyon, karabiber, nane, sumak, pul biber, tarçın, karanfil, çörek otu dışında, şumra, küzbara, zahter, reyhan gibi yerel isimleriyle bilinen birçok baharat kullanılır. Hatay Mutfağı’nda hem etli, hem de zeytinyağlı yemeklerin vazgeçilmez lezzet vericilerinden birisi de nar ekşisi.