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Hatay’ın benzersiz lezzeti: Küllü yeşil zeytin
Hatay’ın benzersiz lezzeti: Küllü yeşil zeytin
Gastronomi turizminin önemli merkezlerinden Hatay'da, tadını karıştırıldığı odun külünden alan yeşil zeytin, kentte asırlardır kahvaltı sofralarını süslüyor.
Gurme 18 Kasım 2020 - 15:09

Birbirinden leziz yemek, salata, tatlı ve kahvaltılıklarıyla ünlü Hatay’da kadınlar, sofralarının vazgeçilmezi küllü yeşil zeytini bin bir emekle hazırlıyor.

Zeytin bahçelerinde hasada başlayan kadınlar, topladıkları ürünleri kahvaltılık için özenle seçiyor. Eziği ya da çürüğü olmayan yeşil zeytinleri tatlandırmak için yemek ocakları veya ekmek tandırlarından odun külü toplayan kadınlar, külü bir kap içerisinde sıcak suyla harmanlıyor.

(FOTO: İHA)

Küllü suda karıştırarak bir gün beklettikleri zeytinleri yıkayan kadınlar, daha sonra bunları tuzlu su dolu şişelere dolduruyor. Şişelerde de 3-5 gün duran zeytinler, kahvaltı sofralarını süslemeye hazır hale geliyor.

(FOTO: İHA)

Altınözü ilçesinde yaşayan Meryem Yalburç, “Biz bu yöntemi büyüklerimizden öğrendik” dedi. (İHA)

Son güncelleme: 15:12 - 18.11.2020