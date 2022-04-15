Hatay’ın özel tatlısı: Küncülü helva

Gastronomi kenti Hatay’ın vazgeçilmez lezzeti olan ve sadece Ramazan ayında satışa sunulan küncülü helva yurt içinden ve dışından yoğun ilgi görüyor. Helvanın içinde bulunan çöven kökü, mideye ve hazımsızlığa iyi geliyor.

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UNESCO tarafından Gastronomi Şehirler Ağı’na dahil edilen ve yöresel lezzetleriyle öne çıkan Hatay'da, sadece Ramazan ayında yapılan küncülü helvası sevilen lezzetler arasında yer alıyor.

Tahin, şeker, çöven otu ve Hatay’da küncü olarak bilinen susamın karışımıyla dört saat pişmesinin ardından üretilen helva, iftar sonrasında atıştırmalık olarak kahve veya soğuk içeceklerin yanında tüketiliyor.



“500 YILLIK BİR TATLI”

Antakya’da tarihi Uzun Çarşı’da küncülü helva üretimi yapan Şahap Fansa, 500 yıllık bir geleneği yaşattıklarını ve çok rağbet gördüğünü belirtti.

Fansa, “Her Ramazan’da küncülü helva yapıyoruz. 500 yıllık bir tatlı. İşin sırrı çöven kökü. Şu an lokumda, helva köpüğünde ve daha birçok yerde kullanılıyor. Çöven kökü, mideye, bağırsaklara ve hazımsızlığa çok iyi geliyor” dedi.

Yurt içinden ve dışından ilginin yoğun olduğunu belirten Fansa, “Satışlar son iki seneye göre çok arttı, siparişlere yetişemiyoruz. Kilosunu 60 liradan satıyoruz. Sadece Ramazan’da yapılıyor” diye konuştu. (İHA)