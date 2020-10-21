Havalar serinleyince beyrana ilgi artı

Gaziantep'in meşhur lezzetlerinden beyran, özellikle soğuk havalarda vatandaşların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. İçinde, kemik suyu, et, pirinç, sarımsak ve çeşitli baharatların yer aldığı beyran, havaların serinlemesi ile daha çok ilgi görmeye başladı.

İçerisindeki kemik suyu, et, pirinç, sarımsak, çeşitli baharatlar ile doğal antibiyotik özelliği taşıyan, grip gibi mevsim hastalıklarına da iyi gelen beyran, Gaziantepliler tarafından haftada bir kez mutlaka tüketilirken, kente gelen yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor.

Eklem ağrılarına ve soğuk algınlığına karşı tüketilmesi uzmanlar tarafından da tavsiye edilen beyran, bölge halkı tarafından da şifa kaynağı olarak kabul ediliyor.

“BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİYOR”

Beyranın bağışıklık sistemini de güçlendirdiğini belirten Gaziantepli bir işletmeci şunları söyledi:

* Beyran, her mevsim tüketilen bir yemek ama Gaziantep’te özellikle kışın bağışıklığı güçlü tutmak için çok daha sıklıkla yenir. Çünkü 12 saat ilikli kemik ve et suyu ile yapılıyor.

* İçerisinde isteğe göre acı bulunuyor, bol sarımsak sosu, pek çok çeşit et, pirinç gibi besleyici gıdalar var. Bu sayede doğal antibiyotik özelliği de var.

* O yüzden bir şifa deposu ve bağışıklık sistemini güçlendirmesi nedeniyle coronaya karşı da çok etkili olduğunu söyleyebiliriz. (İHA)