Havalar soğudu, sevenleri için soğan kebabı zamanı geldi

Gaziantep’te, kış aylarının vazgeçilmezi olan soğan kebabı yapımına başlandı. Vatandaşların özellikle grip ve nezleye karşı direnç kazanmak için talepte bulunmasıyla lokantalarda soğan kebabına ilgi de arttı.

Kebap ustası Ahmet Çadır, özellikle kış aylarında her vatandaşın haftada bir defa soğan kebabı tükettiğini söyledi.

“DOĞAL ANTİBİYOTİK”

Çadır, “Gaziantep’te her mevsimin kebabı vardır. İlkbaharda sarımsak ve yenidünya kebabı, yazın patlıcan kebabı, kış aylarında ise soğan kebabımız vardır. Soğan kebabı doğal antibiyotik özelliği ile bağışıklık sistemini güçlendiren her derde deva olan bir yemek türüdür. Yemeği yaparken küçük soğanları alıp, ikiye böleriz. Zırh ile çekilen eti kıyma haline getirip, soğanla beraber şişe saplayarak, ocakta pişiririz. Pişmesinin ardından da bu kebabı nar ekşisi ve limonla harmanlayıp servis ederiz” dedi.

Soğan kebabı yemek için lokantaya gelen Deniz Demirel ise “Soğan kebabı hem sağlık hem de lezzet anlamında çok güzel bir yemek. Türkiye’de özellikle Gaziantep’te damak zevki çok önemli. Corona döneminde de sağlığımız için bu yemeyi tercih etmeliyiz” dedi. (DHA)