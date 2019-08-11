Helva nasıl yapılır? İşte süt ve irmik helvası tarifi…

Bursa’nın en meşhur tatlısı olan süt tatlısı geleneklere göre özellikle düğünlerde, bayramlarda, özel günlerde misafirler için yapılır. Süt helvası ve irmik helvası fırından çıktığı gibi sıcak servis edilip lezzetine lezzet katıyor. Misafirlerinizin bir tane yedikten sonra bir tane daha isteyeceği sizin de yapmaktan çok keyif alacağınız helva tarifini dikkatle uygulayın. İşte süt ve irmik helvası için gerekli malzemeleri ve tarifi…

Mis gibi kokusuyla tüm evinizin havasını değiştirecek olan helva bayılarak yiyebileceğiniz bir tatlı. Bursa'ya özgü bir tatlı olan süt helvası misafirleriniz için güzel bir sunum olacak. İşte süt helvası ve irmik helvası malzemeleri ve tarifi…

SÜT HELVASI İÇİN GEREKEN MALZEMELER

60 gr tereyağı

2 bardak süt

Yarım bardak un

Yarım bardak şeker

Yarım kaşık kahverengi

SÜT HELVASININ TARİFİ

Yanmaz bir tavada tereyağını eritin.Üzerine unu yavaş yavaş ekleyin. Bu esnada karıştırın. Yaklaşık 15 dakika kadar karıştırın. Daha sonra altını kısın.

Bu arada başka bir kabın içinde süt ile şekeri karıştırıp şeker eriyene kadar ısıtın. Ilık olduktan sonra ocaktan alın. Şekerli süt karışımını altını kıstığınız unun üzerine ekleyin ve hızlıca karıştırın.

3 dakika kadar karıştırdığınız karışımı küçük kaplaya koyun. Fırın ısısına dayanıklı kaplar olmalı. Üzerine esmer şekerden serpin. 180 derecede yaklaşık 10 dakika kadar pişirin. Ilık servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

İRMİK HELVASI İÇİN GEREKEN MALZEMELER

1,5 bardak irmik

1,5 bardak şeker

3 bardak su

½ çay bardağı sıvı yağ

1 kaşık tereyağı

İRMİK HELVASI TARİFİ

Bir tencerenin içinde şeker ve suyu kaynatın. O kaynarken irmiği geniş bir tencerenin içinde 15 dakika yağsız bir şekilde kavurun. Üzerine sıvı yağ ve tereyağını ekleyin. Yaklaşık 4 dakika karıştırın ve ocaktan alın. Kaynayan suyu çok yavaş ve karıştırarak ekliyoruz. Suyun tamamını koyduktan sonra tekrar ocağa alıp 3 dakika daha karıştırın. Daha sonra demlenmesi için ocaktan alıp bekleyin. Sıcak ya da soğuk servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.