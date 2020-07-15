Hijyenik önlem ve zengin menü

Kozmonot, zengin menüsü ve ferah alanlarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Yeni normalde temizliğe çok önem veren mekan, çalışanlarına hijyen eğitimi aldırdı. Ayrıca pazartesi günleri şubelerine genel hijyenik temizlik yaptıran Kozmonot, yaz aylarında da ferah öneriler sunuyor.



40'tan fazla imza kokteyliyle anılan Kozmonot, yemek menüsüyle de yoğun ilgi görüyor.

Peynir kroket, panelenmiş ıspanaklı top, edamame, panelenmiş jalapeno halkaları, çıtır midye sataç, çıtır yeşil zeytin, isli dana sosis, karnabahar kroket, patates kızartması gibi tüm atıştırma seçeneklerinin yer aldığı Combo tabağ kalabalık grupların gözdesi olurken, ince hamur üzerine, hafif ve doyurucu seçeneklerle hazırlanan pizzettalar ise yaz aylarının en tercih edilen seçenekleri…



Dana – Tavuk Schnitzel, Trüf Mantarlı Erişte ve Tütsülenmiş Dana & Domuz sosisiyle de misafirlerinden tam not alan Kozmonot, geniş salata, hamburger ve makarna seçenekleriyle de misafirlerini memnun kılıyor.