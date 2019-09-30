Hindiba kaç kalori? Hindibanın besin değerleri ve kalorisi

Kalori, kısaca tüketilen besinlerin dokular içinde yanarak vücudun sıcaklık sağlama değerlerinin ölçülmesinde kullanılan bir terimdir. Yani kalori yiyeceklerin enerjisini temsil eder. Bu nedenle de günlük beslenme tablosuna giren birçok yiyeceğin kalori miktarı merak edilir. Bu besinlerden biri de hindiba. Peki hindiba kaç kaloridir? 100 gram hindibanın kalori miktarı ve hindibanın besin değerleri haberimizde...

Hindiba (Cichorium intybus) bileşikgiller familyasındandır. Boyu 1-1.5 metreye kadar yükselebilen çok yıllık otsu bir bitkidir. Kökleri genel olarak tıbbi amaçlar için kullanılır. Yaprakları ise genellikle salatalarda çiğ olarak yenir. Hindiba, Avrupa, Hindistan ve Mısır'a özgüdür. Anadolu'nun her yerinde yabani olarak yetişir. İnce tüylerle kaplı, içi boş dallara ayrılan sert yapılı gövdelidir. Altı tüylü, kenarları dişli, rozetler oluşturan yaprakları açık mavi renklidir. Bazen morumsu taç yapraklarıyla haziran-eylül ayları arasında çiçekler açar. Toprakta 20 cm. derinliğe kadar inen acı sütlü bir kazık kökü vardır. Hindiba, döktüğü tohumlarıyla çoğalır.

Besin değeri bakımından hindiba, çinko, magnezyum, manganez, kalsiyum, demir folik asit ve potasyum ile A, B1, B2, B3, B5, B6 ve C vitaminlerini içeren harika bir vitamin ve mineral kaynağıdır. Bu, hindibadan gelen tüm sağlık yararlarının arkasındaki ana nedenlerdir. Bunun dışında Tryptophan, Threonine, Isoleucine, Leucine ve Lysine gibi bazı amino asitler de Chicory’de sağlığımız için son derece faydalıdır. Peki hindiba kaç kaloridir? İşte hindibanın besin değerleri…

KAÇ KALORİDİR: 100 gram hindiba yaklaşık 72 kaloridir.

HİNDİBANIN BESİN DEĞERELERİ

100 g hindibada aşağıdakiler bulunur:

Su: 80 g

Enerji: 72 kcal

Protein: 1.4 g

Toplam yağ: 0.2 g

Karbonhidrat: 17.51 g

Lif: 1.5 g

Toplam şeker: 8.73 g

Kalsiyum: 41 mg

Demir: 0.8 mg

Magnezyum: 22 mg

Fosfor: 61 mg

Potasyum: 290 mg

Sodyum: 50 mg

Çinko: 0.33 mg

C vitamini, toplam askorbik asit: 5 mg

Tiamin: 0.04 mg

Riboflavin: 0.03 mg

Niasin: 0.4 mg

B-6 Vitamini: 0.24 mg

Folat, DFE: 23 µg

B-12 Vitamini: 0 µg

A Vitamini, RAE: 0 µg

A Vitamini, İÜ: 6 İÜ

D Vitamini (D2 + D3): 0 µg

D vitamini: 0 IU

Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.05 g

Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0 g

Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0.09 g

Yağ asitleri, toplam trans: 0 g

Kolesterol: 0 mg