Hingel mantısı nasıl yapılır? Hingel mantısı tarifi…

Hingel mantısı çeşitli yörelerce yapılmaktadır. Yapımı bir hayli marifet isteyen bu mantı çeşitini siz de evinizde deneyebilirsiniz. İşte hingel mantısı için gereken malzemeler ve tarifin detayları...

HİNGEL MANTISI İÇİN GEREKEN MALZEMELER

2 su bardağı su

3 yumurta

1,5 tatlı kaşığı tuz

5-6 su bardağı kadar un

İç harcı için;

Yarım kilo kıyma

2 tane ince doğranmış soğan

Bir tutam maydanoz

Tuz

Karabiber

Pul biber

HİNGEL MANTISI NASIL YAPILIR?

Hamuru için tüm malzemeyi sert bir hamur haline gelene kadar yoğurun.

Üzerine nemli bir bezle örtüp yarım saat dinlenlenmeye bırakın.

iç malzemesi için tüm malzemeleyi rondoda çekin.

Daha sonra yarım saat dinlendirdiğiniz hamuru oklava yardımı ile açın.

Su bardağı ile yuvarlak şekillerde kesin.

Elinize alıp ortasına 1 yemek kaşığı hazırladığınız iç harçtan koyup, iki parmağınızı kullanarak sağ ve sol kenarlarından

kıvırın.

Dilerseniz poğaça gibi kapatabilir ya da kare kesip üçken şekil verebilirsiniz.

Daha sonra tuzlu suda haşlayın.

Sarmısaklı yoğurtla ve tereyağlı sos ile servis edebilirsiniz.