Hira tatlısı tarifi | Son günlerin popüler tatlısı hira tatlısı nasıl yapılır?

Son günlerde en çok konuşulan tatlılardan olan hira tatlısı, Tokat' yöresinde özellikle bayramlarda yapılır. Günlerde en çok yapılanlar arasına giren hira tatlısını evde yapmak çok basit. İşte hira tatlısı tarifi...

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Hira tatlısı, şerbetli bir tatlı olduğu için evde yapımı zor olduğu düşünülür. Daha önce hiç yapmadıysanız haberimizde yer alan hira tatlısı tarifi ile evde pratik bir şekilde kısa sürede hazırlayabileceğiniz bu tatlıyı yumuşacık kıvamı ile tüm misafirlerinizin beğeneceğine emin olabilirsiniz.

HİRA TATLISI TARİFİ

Malzemeler;

1 su bardağı irmik

1,5 su bardağı un

Yarım su bardağı yoğurt

Yarım su bardağı zeytinyağı

Yarım su bardağı fındık

1 yumurta

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Şerbeti için;

2 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

Yarım limonun suyu

Yapılışı;

Geniş bir kabın içerisine yumurtayı kırın. Üzerine yoğurt ve zeytinyağın ekleyip iyice çırpın. Homojen bir karışım elde ettikten sonra üzerine irmik, un, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyip yoğurmaya başlayın.

Hamurun yapışkan bir kıvamı olacaktır. Bu durum sizi korkutmasın, olması gereken de budur. Hamurun yarısını ayırın. Fındıkları rondodan geçirin ve istediğiniz büyüklükte parçalayın. Hamurun ayırdığınız kısmına fındıkları koyup tekrar yoğurun.

Fındıklı ve fındıksız olmak üzere iki çeşit hamur elde etmiş olacaksınız. Hamurların her ikisinden de ceviz büyüklüğünde bezeler koparın. Bir tabağın içine irmik koyun ve elde ettiğiniz bezeleri top şeklinde yuvarlayıp irmiğe batırın. Fırın tepsilerine yağlı kağıt serin. Yağlı kağıt üzerine elde ettiğiniz irmikli topları dizin. Hamurların tamamı bitene kadar bu işlemi tekrarlayın.

Fırını 180 dereceye ayarlayın 10-15 dakika kadar ısıtın. Tepsileri fırına verin ve üstü kızarana kadar pişirin. Pişme süresi fırından fırına değişiklik gösterebilir ama ortalama olarak 20-25 dakika yetecektir.

Tatlıyı fırına verdiğiniz anda şerbeti hazırlamaya başlayın. Bir tencereye su, şeker ve limon suyunu koyup kaynatın. Tatlı pişene kadar şerbeti soğutun. Tatlılar fırından çıkar çıkmaz, tatlı sıcakken soğuttuğunuz şerbeti dökün. Şerbeti içine çekmesi için 30-40 dakika kadar bekleyin ve içine çektikten sonra servis edin.