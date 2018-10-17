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Hollywood yıldızları meşhur etti: Cuch Gach Quan
Hollywood yıldızları meşhur etti: Cuch Gach Quan
Ho Chi Minh Şehrinde Angelina Jolie Ve Brad Pitt’in meşhur ettiği restoran Cuch Gach Quan… Vietnam bizim yemek kültürümüzden tamamiyle zıt bir ülke… Ama tabii ki denenmesi gereken yerel lezzetleri var.
Ebru ERBERDİ
Gurme 17 Ekim 2018 - 13:16

Dünyada köpek yiyen ülke olarak adları çıktığı için bu konudan çok muzdaripler… Biz de Ho Chi Minh şehrinin en iyi yerel lezzetlerini tadabileceğimiz restoranı Cuch Gach Quan'dan yer ayırttık. Aslında restoran çok başarılı ve ünlü fakat evlat edindikleri sırada buraya gelen Angelina Jolie ve Brad Pitt bu restoranı daha da parlatmış diyebiliriz.
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Eski bir Fransız koloniel tarzı Vietnam evi ve tam karşısında da başka bir evi restoran yapmışlar. Hangisinde yer varsa ona yönlendiriyorlar. Biz eskisine girdik ve masalar her daim boşalıyor ve doluyor. Girişteki açık akvaryumun içindeki balıkları bayağı uzun bir süre seyredebilirsiniz, çok keyifli…

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Restoran menüsünde genelde sebzelere ağırlık vermiş ve sağlıklı pişirme teknikleriyle ön plana çıkmak istiyor. Hiç bir kimyasal madde kullanmıyorlar. Restoranda mümkün olduğu kadar plastik ve naylon tüketmiyorlar. Etleri tamamiyle doğal şekilde marine ediyorlar ve dumansız barbekü kullanıyorlar. Yumuşak kabuklu yengeç, ev yapımı yumurtalı tofu ve çorbaları çok meşhur…

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Kullandıkları pirinç 6 aylık ve tedarikçilerini seçerken gübre kullanmayanları tercih ediyorlar. Sebzeli karides ve lahanalı susamlı karides de denedik. Deniz mahsülleri Tayland mutfağı kadar başarılı diyemeyiz ama şehirde en iyi yerel lezzetleri tadabileceğiniz yerlerden biri… Paylaşımlık gelen yemekler sırasıyla bile söyleseniz pişiriliş sırasına göre geliyor.

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Restorana gitmeden önce okuduğum yorumlarda gördüm ki sık sık bu şehre gelenler yerel mutfak olarak burayı çokça tercih ediyorlar.

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Şef yerel yemeklerle Fransız şaraplarını tavsiye ediyor. Ho Chi Minh şehrine gidecek olursanız bu restoranı denemenizi tavsiye ederim.

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