Hünkâr beğendi nasıl yapılır? Kolay hünkâr beğendi tarifi…

Osmanlı'da saray mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden iri olan hünkâr beğendi günümüzde de birçok sofrayı donatmaktadır. Siz de sevdiklerinize değişik ve lezzetli bir yemek sunmak isterseniz hünkâr beğendi tarifini deneyebilirsiniz. İşte kolay hünkâr beğendi malzemeleri ve ayrıntılı tarifi…

Saray mutfağının baş yapıtlarından biri olan hünkâr beğendi oldukça lezzetli ve pratik bir tariftir. Adının ağırlığına aldanmayın. Aşamaları fazla olsa da oldukça kolay yapılabilen ve güzel bir tariftir. Kolay hünkâr beğendi tarifi nasıl olur derseniz buyurun tarifimize. İşte patlıcanın tereyağı ile harmanlanmasının ardından mis gibi bir etle buluşmasını sağlayan hünkâr beğendi malzemeleri ve ayrıntılı yapılışı…

Hünkâr beğendi malzemeleri

Eti için;

-200 gr kuşbaşı et

-3 kaşık sıvı yağ

-1 tane soğan

-1 tane biber

-1 tane domates

-1 kaşık salça

-2 bardak su

-Tuz

-Karabiber

Beğendi için;

-3 tane patlıcan

-1 çay bardağı süt

-1 kaşık tereyağı

-1 kaşık un

-Tuz

-½ bardak kaşar rendesi

Hünkâr beğendi yapılışı

Öncelikle patlıcanları fırında közleyin. Közlediğiniz patlıcanları soyun ve çok ince doğrayın. Daha sonra tavaya aldığınız tereyağının üzerine unu ekleyin. Biraz kavurduktan sonra patlıcanları ekleyin. İyice ezip bu şekilde kavurduktan sonra ocağı kısın ve sütü ekleyin. Bu şekilde iyice karıştırıp pişirin. Daha sonra kaşarı ekleyin, biraz daha karıştırdıktan sonra ocağı kapatabilirsiniz. Bir başka geniş tavanın içine yağı ekleyip ısıtın. Ardından etleri ekleyin. Etler suyunu çekip tekrar çekinceye kadar kavurun. Üzerine ince ince doğradığınız biber ve soğanları ekleyin. Biraz da bu şekilde kavurduktan sonra salçayı ekleyin. Daha sonra domatesleri ekleyin. Üzerine yaklaşık 2 bardak su eklenir ve kapağı kapatılarak pişmeye bırakın. Piştikten sonra baharatlarını atın. Servis tabağınıza önce beğendi kısmını üstüne de etinizi koyarak servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.