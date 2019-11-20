İçli köfte nasıl yapılır? Kolay içli köfte tarifi…

Türkiye’nin hemen hemen her bölgesinde çok sevilerek yapılan yemeklerden biri olan içli köfte farklı tariflerle soframıza konuk olabiliyor. İster kızartma olsun ister haşlama olsun her haliyle gönüllerle taht kuran içli köfte için biz bugün haşlanmış olanı menüye koyuyoruz. İşte kolay içli köfte için gerekli malzemeler ve ayrıntılı tarifi…

İçli köfte yapılması oldukça meşakkatli ancak yemesi son derece lezzetli olan en geleneksel lezzetlerimizden biridir. Türkiye'nin her yerinde kendine has tariflerle sofralara konuk olan içli köftenin hem kızartması hem de haşlaması mevcut. İç harcı genellikle kıymadan yapılıyor olsa da biz bugün sizin için bunu biraz değiştirip patates de katıyoruz. İşte tadı damağınıza kalacak kolay içli köfte malzemeleri ve yapılışı…

İçli köfte malzemeleri

-2 bardak köftelik bulgur

-3 patates

-2 kaşık un

-1 yumurta

-Tuz

-Karabiber

İç harcı için

-½ kg kıyma

-2 tane kuru soğan

-3 kaşık zeytinyağı

-Tuz

-Karabiber

İçli köfte yapılışı

Öncelikle patatesleri haşlayın ve püre haline getirin. Ardından derin bir kabın içinde bulguru ve 2 bardak kaynar suyu karıştırın. Yaklaşık 10 dakika bekleyin.

Daha sonra şişen bulguru püre haline getirmiş olduğunuz patateslerle karıştırın. Üzerine yumurta, un ve baharatlarını ekleyin. İyice yoğurun.

İç harcını hazırlamak için soğanları rendeleyin. Zeytinyağı ile birlikte kavurun ve üzerine kıymayı ekleyin. En son baharatlarını atın biraz daha piştikten sonra altını kapatın ve soğumaya bırakın.

Köftenin hamurundan elinize bir parça alın ve elinizi ıslatarak çukur bir şekil verin. Daha sonra iç harçtan içine biraz koyup yine elinizi ıslatarak üzerini yuvarlayıp kapatın.

Derin bir tencereye su ve tuzu koyun. Su kaynayınca içli köfteleri içine atın. Köfteler suyun üzerine çıktıktan 4 dakika sonra alın. Tereyağlı sos hazırlayarak servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.