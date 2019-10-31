İçli köfte tarifi: İçli köfte nasıl yapılır?

Elazığ, Hatay, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adana gibi yörelerde çok meşhur olan içli köfte aslen Arap mutfağına özgü bir yemektir. Günümüzde sadece meşhur olduğu bölgelerde değil Türkiye’nin her yerinde çok sevilerek yenen içli köfte yapımı aslında çok zor değil. Vereceğimiz pratik tarif ile dilediğiniz zaman içli köfte yapabilirsiniz. İşte içli köfte malzemeleri ve tarifi…

Yöresel lezzetlerimizden biri olan içli köfte, aslında evinizde rahatlıkla yapabileceğiniz kolay bir tarif. İçli köfte tarifi için gerekli püf noktaları dikkate almanız yeter. İşte içli köfte malzemeleri ve tarifi…

İÇLİ KÖFTE MALZEMELERİ

1.5 bardak köftelik bulgur

½ bardak irmik

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 bardak un

Tuz

1 bardak su

İç harcı için;

250gr kıyma

3 orta boy soğan

2 kaşık sıvı yağ

½ kaşık salça

Yarım demet maydanoz

½ bardak ceviz içi

Tuz

Pul biber

Karabiber

İÇLİ KÖFTE TARİFİ

Öncelikle soğanları ince ince doğrayın ve tavada kavurun. Üzerlerine kıymayı ekleyin ve kavurmaya devam edin. Daha sonra salçayı ekleyip birkaç dakika daha kavurun. Üzerine biraz su ekleyin. Bunun nedeni kuru kalmamasını sağlamak. Baharatları, cevizi ve maydanozları da ekleyip bir çevirin. Ocaktan alın.

Geniş bir kabın içine ince bulguru koyup üzerine suyunu ekleyin. Suyunu çekince irmiği salçayı baharat ve tuzu ekleyip iyice karıştırın. Daha sonra azar azar ununu ekleyin ve yoğurmaya devam edin. Elinize aldığınızda dağılmıyorsa kıvamı yerindedir.

Elinize aldığınız bir tutam hamuru baş parmağınız yardımı ile içini açın ve harcı içine koyun. Ve ovalayarak üzerini kapatın. Tüm harç bitene kadar bu işlemi tekrarlayın.

Biten köfteleri kızgın yağda kızartın.

Afiyet olsun.