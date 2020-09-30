İçli köfte tarifi: İçli köfte nasıl yapılır?

İçli köfte Türkiye'nin hemen hemen her yöresinde sevilerek yapılıyor. İçli köfteyi ister kızartma, isterseniz de haşlama olarak sevdiklerinize ikram edebilirsiniz. İşte her haliyle lezzetine doyum olmayan içli köfte tarifi...

İÇLİ KÖFTENİN HAMURU İÇİN GEREKEN MALZEMELER

– 2 su bardağı ince köftelik bulgur

– 2 su bardağı sıcak su

– Yarım su bardağı irmik

– Yarım su bardağından az fazla un

– 1 tatlı kaşığı tepeleme biber salçası

– 1 tatlı kaşığı tepeleme domates salçası

– 1 adet yumurta

– 1 tatlı kaşığı tuz

– 1 tatlı kaşığı pul biber

– 1 çay kaşığı karabiber

İÇLİ KÖFTENİN İÇİ İÇİN GEREKEN MALZEMELER

– Yarım kilo dana kıyma

– 4 adet kuru soğan

– 2 yemek kaşığı tereyağı

– 1 su bardağı çekilmiş ceviz

– 1 çay kaşığı karabiber

– 1 çay kaşığı yeni bahar

– 1 tatlı kaşığı tuz

– 1 tatlı kaşığı biber salçası

– 1 tatlı kaşığı pul biber

– Arzuya bağlı bir miktar kimyon

– Arzuya bağlı bir tutam maydanoz

İÇLİ KÖFTE TARİFİ

İçli köftenin içi için; Derin bir tencerenin içine kıymayı, tereyağı ve tuzu koyalım. Kıyma suyunu salıp çekene kadar kaşıkla ezerek kavuralım. Üzerine ince küp doğranmış kuru soğanları ilave edip soğanlar şeffaf renk alana kadar kavuralım. Sonra salçayı ve baharatları ilave edip bir kaç kez daha kaşıkla karıştırıp ocaktan alalım. Son olarak çekilmiş cevizi ilave edip karıştıralım ve soğumaya bırakalım.

İçli köftenin hamuru için; Bulguru derin bir kapta sıcak suyla ıslatalım. Üzerini kapatıp yaklaşık 10 dakika bu şekilde bekletelim. Üzerine irmiği, baharatları, tuzu, salçaları, mandalina büyüklüğündeki kıymayı ve yumurtayı ilave edelim. Azar azar unu ilave edip yoğurmaya başlayalım. Arada üzerine su döküp ele yapışmayan açılmaya elverişli bir hamur elde edene kadar yoğuralım.

Bu aşamada yaklaşık yarım su bardağı daha su kullandım. Hamur ne çok sert ne de çok yumuşak olmalı. Arada rahat açılıp açılmadığını kontrol edelim. Yaklaşık 10 dakikada rahat açılan bir hamur haline geliyor. Hazırladığımız hamurdan yumurta büyüklüğünde parçalar koparıp avcumuzda yuvarlayalım.

Arada elimizi suya batırarak baş veya işaret parmağımızı hamurun ortasına batıralım. Sonra hafif hareketlerle hamuru avucumuzda çevirip bir taraftan da parmağımızla açarak hamuru inceltip büyütelim.

Açtığımız hamurun ortasına yaklaşık 2 tatlı kaşığı kıymalı harçtan koyalım. Daha sonra açık olan ağız kısmını işaret ve baş parmağımız arasında yavaş yavaş sıkıştırarak üst kısımda kapanmasını sağlayalım. Kalan hamurları da aynı şekilde hazırlayalım.

Hazırladığımız içli köfteleri bol sıvı yağda derin bir tencerede kızartıp servis edelim.