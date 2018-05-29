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İftar menüleri: İftar için yemek tarifleri ve hesaplı iftar menüsü tavsiyeleri…
İftar menüleri: İftar için yemek tarifleri ve hesaplı iftar menüsü tavsiyeleri…
İftarı hem lezzetli hem sağlıklı şekilde geçirmek isteyen vatandaşlar iftar menüleri için karar vermeye çalışırken internette aramalar yaparak fikir alıyor. Ramazanda iftar sofraları kuruluyor iftar telaşı yaşanıyor. Akşam iftarda ne yemek yapayım diye düşünenler için ramazan sofrasına yakışacak iftar menüsü tariflerini derledik...
Gurme 29 Mayıs 2018 - 08:57

İslam alemi ramazanı idrak ediyor ve ibadetlerini yerine getiriyor. Ramazanda iftar sofraları büyük bir önem taşıyor. Ramazan ayının en önem verilen konularından biri de iftar sorfaları. İftarda ne pişirsem diye düşünen birçok vatandaş iftar menüsüne dair araştırmalarını sürdürüyor. İşte ramazan menüsü için tavsiyeler…

BAŞLANGIÇ İÇİN ÇEŞİTLİ ÇORBA TARİFLERİ

Başlangıç olarak her sofrada bulunması çorba, paylaştığımız tarifler ile her evde bulunan ekonomik malzemeler ile yapabilirsiniz. İşte çeşit çeşit çorba tarifleri…

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HAFİF VE BESLEYİCİ: ZEYTİNYAĞLI TAZE FASULYESıcakların aniden bastırmasıyla birlikte yemek düzenimizde de değişiklik yapmak zaruri hale geldi. Hemen her öğünde güvenle tüketebileceğiniz hafif, sağlıklı ve leziz yemeklerin başında gelen zeytinyağlı taze fasulye nasıl yapılır.

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KARACİĞER DOSTU ENGİNAR TARİFİGerek diyet yapanların gerekse de karaciğer rahatsızlığı olanların vazgeçilmezi olması gereken karaciğer dostu enginar nasıl yapılır?

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VAZGEÇİLMEZ TATLI SÜTLAÇ TARİFİEn sevilen sütlü tatlılardan biri de fırında sütlaç… Fırında sütlaçta en önemli noktalardan biri de üstünü iyice kızarmasıdır. Haberimizden bu püf noktayı, fırında sütlaç tarifini ve kalorisini öğrenebilirsiniz.

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SAHURDA VE İFTARDA KİLO ALDIRMAYAN YİYECEKLER

KUŞKONMAZ

Kuşkonmaz Yabani veya beyaz kuşkonmaz olsun, fark etmez. İstediğiniz kadar yiyebilirsiniz çünkü tüm bunlar sizin sağlığınız için iyi olacaktır. Kuşkonmaz, vitaminlerle (A, B kompleksi, C ve E vitaminleri), aynı zamanda çinko ve potasyum gibi mineraller ile doludur.

DOMATES

Domatesi çoğu insan sever ve bir miktar protein ile bu gıdayı birleştirirseniz eğer sağlıklı bir akşam yemeği için muazzam bir seçenek elde etmiş olursunuz. Domateslerin içi antioksidanlar ile doludur. Birçok nedenden dolayı kilo vermemize yardımcı olurlar: domates, iltihaplanma ve sıvı tutulması ile mücadele eder.

KARPUZ 

Karpuzlar içi lif ve su dolu en önemli besinlerden birisidir. Yatmadan önce karpuz yemek dümdüz bir karna sahip olmasının yanında, bu besin maddesi, vücudunuzda fazla miktarda bulunan sıvıların giderilmesi için gerekli olan bir mineraldir. Ayrıca karpuz, bağışıklık sisteminizle yakından ilgisi olan ve bunun yanı sıra iltihaplanma ile mücadele eden C vitamini bakımından zengin bir maddedir.

ENGİNAR

Enginar Karaciğer sağlığına iyi gelen enginar , akşam yemeği için mükemmel bir seçenek olacaktır. Sonuçta tahmin edebileceğiniz gibi bu organınız gece boyunca vücudunuzda detoks etkisi sağlar.

SIZMA ZEYTİNYAĞI

Sızma zeytinyağında bulunan oleik asit gibi yağ asitleri vücudunuzda özellikle karın bölgesinde bulunan daha dayanıklı ve parçalanması zor olan yağların parçalanmasına yardımcı olur. Gece yatmadan önce içeceğiniz bir kaşık zeytinyağı ile karın yağlarının erimesini sağlamanın mümkün olduğu söyleniyor.

Son güncelleme: 08:58 - 29.05.2018
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