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İftar sofralarını renklendirecek iftar menüleri önerileri…
İftar sofralarını renklendirecek iftar menüleri önerileri…
Ramazanda iftar sofraları kuruluyor iftar telaşı yaşanıyor. Akşam iftarda ne yemek yapayım diye düşünenler için ramazan sofrasına yakışacak iftar menüsü tariflerini derledik. İslam alemi ramazanı idrak ediyor ve ibadetlerini yerine getiriyor. Ramazanda iftar sofraları büyük bir önem taşıyor. İşte iftar menüleri...
Gurme 19 Mayıs 2018 - 10:30

Lezzetli ve pratik bir iftar sofrası hazırlamak isteyenler iftar menülerini araştırıyor. . İftar menüsü için birçok alternatif bulunsa da genellikle bir çorba, bir ana yemek, zeytinyağlı ara yemekler ve tatlı olarak oluşuyor. İşte ramazan sofranız için iftar menüsü önerileri ve yemek tarifleri…

BROKOLİ ÇORBASI TARİFİ

Besleyici sebze çorbaları arasında revaçta olan brokoli çorbası nasıl yapılır?

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NOHUT YEMEĞİ TARİFİ

Nohut mutfağımızın besleyici ve vazgeçilmez yemekleri arasında yer alıyor. Lezzetli nohut yemeği yapmanın sırrı ön hazırlıktan geçiyor…

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KEREVİZ SALATASI TARİFİ

Kereviz birçok noktasıyla faydalı bir yiyecek. Kerevizin salatası da sofralarda oldukça tercih ediliyor…

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İRMİK HELVASI TARİFİ

Hazırlanması kolay ve hızlı olan irmik helvası mübarek ve özel günlerde sık sık yapılan bir tatlı…

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SAHURDA VE İFTARDA KİLO ALDIRMAYAN YİYECEKLER

KUŞKONMAZ

Kuşkonmaz Yabani veya beyaz kuşkonmaz olsun, fark etmez. İstediğiniz kadar yiyebilirsiniz çünkü tüm bunlar sizin sağlığınız için iyi olacaktır. Kuşkonmaz, vitaminlerle (A, B kompleksi, C ve E vitaminleri), aynı zamanda çinko ve potasyum gibi mineraller ile doludur.

DOMATES

Domatesi çoğu insan sever ve bir miktar protein ile bu gıdayı birleştirirseniz eğer sağlıklı bir akşam yemeği için muazzam bir seçenek elde etmiş olursunuz. Domateslerin içi antioksidanlar ile doludur. Birçok nedenden dolayı kilo vermemize yardımcı olurlar: domates, iltihaplanma ve sıvı tutulması ile mücadele eder.

KARPUZ 

Karpuzlar içi lif ve su dolu en önemli besinlerden birisidir. Yatmadan önce karpuz yemek dümdüz bir karna sahip olmasının yanında, bu besin maddesi, vücudunuzda fazla miktarda bulunan sıvıların giderilmesi için gerekli olan bir mineraldir. Ayrıca karpuz, bağışıklık sisteminizle yakından ilgisi olan ve bunun yanı sıra iltihaplanma ile mücadele eden C vitamini bakımından zengin bir maddedir.

ENGİNAR

Enginar Karaciğer sağlığına iyi gelen enginar , akşam yemeği için mükemmel bir seçenek olacaktır. Sonuçta tahmin edebileceğiniz gibi bu organınız gece boyunca vücudunuzda detoks etkisi sağlar.

SIZMA ZEYTİNYAĞI

Sızma zeytinyağında bulunan oleik asit gibi yağ asitleri vücudunuzda özellikle karın bölgesinde bulunan daha dayanıklı ve parçalanması zor olan yağların parçalanmasına yardımcı olur. Gece yatmadan önce içeceğiniz bir kaşık zeytinyağı ile karın yağlarının erimesini sağlamanın mümkün olduğu söyleniyor.

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