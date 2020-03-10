İğde kaç kalori? İğdenin besin değerleri ve kalorisi…

Özellikle diyet yapanların dikkat ettiği ve araştırdığı bir konudur kalori. Yiyecekler sebze, meyve, baklagil bir başlık altında toplansa da her birinin kalori değeri ayrıdır. Kalori hesabı yaparken en çok araştırılan yiyeceklerden biri de iğdedir. İşte, Anadolu'nun hemen hemen her bölgesinde yetişen ve faydaları saymakla bitmeyen iğdenin besin değerleri ve kalorisi...