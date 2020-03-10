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İğde kaç kalori? İğdenin besin değerleri ve kalorisi…
İğde kaç kalori? İğdenin besin değerleri ve kalorisi…
Özellikle diyet yapanların dikkat ettiği ve araştırdığı bir konudur kalori. Yiyecekler sebze, meyve, baklagil bir başlık altında toplansa da her birinin kalori değeri ayrıdır. Kalori hesabı yaparken en çok araştırılan yiyeceklerden biri de iğdedir. İşte, Anadolu'nun hemen hemen her bölgesinde yetişen ve faydaları saymakla bitmeyen iğdenin besin değerleri ve kalorisi...
Sozcu.com.tr
Gurme 10 Mart 2020 - 11:33

Kalori tükettiğimiz besinlerin enerjisini temsil eder. Her bireyin yaşına ve yaşam standartlarına göre günlük tüketmesi gereken bir kalori miktarı vardır. Diyet listesi oluştururken öğünlere göre kalori dağılımı yapılır. Tabi kalori tek başına da yeterli değildir. Tüketilen yiyeceğin besin değerlerini de bilmek gerekir. Peki kalorisi düşük olduğu için diyetlerde rahatlıkla kullanabileceğiniz iğde kaç kaloridir? İğdenin besin değerleri ve kalorisi ile ilgili bilinmesi gerekenler haberimizde…

İĞDE KAÇ KALORİDİR: 100 gram iğde yaklaşık 118 kaloridir.

İĞDENİN BESİN DEĞERLERİ

100 gram iğdede aşağıdakiler bulunur:

Enerji: 118 kcal
Yağ: 0,23 g
Doymuş Yağ: 0,011 g
Tekli Doymamış Yağ: 0,026 g
Çoklu Doymamış Yağ: 0,118 g
Karbonhidrat: 5,20 g
Şeker: 14,86 g
Lif: 2,9 g
Protein: 0,68g
Sodyum: 4,0 mg
Fosfor: 23 mg
Kolesterol: 0 mg
Kalsiyum: 17 mg
Potasyum: 91 mg
A Vitamini: 250 mg
C Vitamini: 450 mg

Son güncelleme: 11:34 - 10.03.2020
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