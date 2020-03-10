İğde kaç kalori? İğdenin besin değerleri ve kalorisi…

Kalori tükettiğimiz besinlerin enerjisini temsil eder. Her bireyin yaşına ve yaşam standartlarına göre günlük tüketmesi gereken bir kalori miktarı vardır. Diyet listesi oluştururken öğünlere göre kalori dağılımı yapılır. Tabi kalori tek başına da yeterli değildir. Tüketilen yiyeceğin besin değerlerini de bilmek gerekir. Peki kalorisi düşük olduğu için diyetlerde rahatlıkla kullanabileceğiniz iğde kaç kaloridir? İğdenin besin değerleri ve kalorisi ile ilgili bilinmesi gerekenler haberimizde…
İĞDE KAÇ KALORİDİR: 100 gram iğde yaklaşık 118 kaloridir.
İĞDENİN BESİN DEĞERLERİ
100 gram iğdede aşağıdakiler bulunur:
Enerji: 118 kcal
Yağ: 0,23 g
Doymuş Yağ: 0,011 g
Tekli Doymamış Yağ: 0,026 g
Çoklu Doymamış Yağ: 0,118 g
Karbonhidrat: 5,20 g
Şeker: 14,86 g
Lif: 2,9 g
Protein: 0,68g
Sodyum: 4,0 mg
Fosfor: 23 mg
Kolesterol: 0 mg
Kalsiyum: 17 mg
Potasyum: 91 mg
A Vitamini: 250 mg
C Vitamini: 450 mg