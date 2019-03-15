İlk 100% Organik Butik D’Organique

Gıdadan kozmetiğe giyimden kahveye her türlü organik ürün mevcut… Benim tabii ki en çok gıda ürünleri ilgimi çekti. Zeytin sütü özellikle çok hoşuma giden doğal ürünlerden biri oldu… Zeytin sütü maalesef her yerde bulunmuyor ama doğanın insanlara sunduğu şifa kaynaklarından birisi…

Tamamen organik zeytinler, taş değirmenlerde ezilerek özel elde edilen bir yağ… Tüm aşamalar eski yöntemlerle yapılıyor… Aslında zeytin sütü, burun yağı ve çiğ yağ olarak da adlandırılan taş baskı zeytinyağdır.

D'Organique aynı zamanda dekorasyonu ile de tam bir butik havasında… Organik salçalardan tutun tüm baharat çeşitleri, günlük ekmekleri, kinoa ve chia tohumlarıyla mutfağınızın tüm gereksinimlerini karşılıyor. Üstelik fiyat politikalarını da çok makul tutmuşlar.

Nişantaşı ve çevresine evlere de servisleri mevcut…Özellikle çocuk beslenmesinde hassas olan anneler için çok keyifli ürünler var…Organik hediye yollamak isteyenler içinde sağlıklı ürünlerle sepetler hazırlıyorlar.