İmambayıldı nasıl yapılır? Kolay imambayıldı tarifi…

İmam bayıldı geleneksel lezzetlerimizden biri. Kıymalı karnıyarık yemeyen vejetaryenler için oldukça iyi bir alternatif olan imambayıldı ile patlıcana doyacaksınız. İşte nefis lezzetli ile imambayıldı malzemeleri ve ayrıntılı tarifi…

Patlıcanın her haline âşık olup vejetaryen olanların tadına doyamayacağı bir lezzet olan imambayıldı aslında sofralarımızın en geleneksel yemeklerinden biridir. Kıymasız bol soğan ve sarımsaklı bir iç harç ile patlıcanın tadına doyacağınız bir tarif olan imambayıldı bazen meze olarak bazen zeytinyağlı güzel bir başlangıç olarak sunulabiliyor. İşte imambayıldı malzemeleri ve ayrıntılı tarifi…

İmambayıldı malzemeleri

-4 tane orta boy patlıcan

-3 tane kuru soğan

-4 diş sarımsak

-3 tane orta boy yeşilbiber

-3 tane orta boy domates

-½ kaşık domates salçası

-5 kaşık zeytinyağı

-Maydanoz

-½ çay kaşığı tuz

-Bir tutam karabiber

-1 çay kaşığı toz şeker

-1 bardak sıcak su

İmambayıldı tarifi

Sarımsak ve soğanları ince ince doğrayın. Biberleri de ikiye bölün astından yine doğrayın. Domatesleri de küp küp doğrayın. Maydanozları ince ince kıyın. Tüm doğrama işlemlerinin ardından geniş bir tavanın içinde soğanları zeytinyağının içinde kavurmaya başlayın. Sarımsakları da ekleyin. Ardından biberleri ekleyin. Biraz karıştırdıktan sonra domatesleri ve salçayı ekleyin. Suyunu çekene kadar kavurun. Daha sonra baharatlarını ve şekeri koyun. Son olarak suyunu ekleyin. Yaklaşık 5 dakika pişirin. Daha sonra maydanozları ekleyin ve soğuması için ocaktan alıp bekletin.

Kabuklarını alacalı bir şekilde doğradığınız patlıcanları büyüklerse ikiye bölün. Çok az bir yağda kızardın. Yumuşayıp renk alınca havlu kağıt üzerine alın. Fırın tepsinizin içine içleri üste gelecek şekilde dizin. İçlerini açın harcı koyun. Tepsiye çok az salçalı su yapıp dökün. 180 derecede 20 dakika kadar pişirin.

Afiyet olsun.