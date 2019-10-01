İmambayıldı nasıl yapılır? İşte zeytinyağlı imambayıldı tarifi…

Türk mutfağının en önemli yemeklerinden biri olan imambayıldı ürünlerin terletilmesi yöntemiyle yapılır. Basit gibi görünen ancak klasik bir lezzettir. İşte imambayıldı tarifi...

İmambayıldı, ana malzemesi patlıcan olan, soğan ve sarımsak kullanılarak hazırlanan zeytinyağlı bir yemek türüdür. İmambayıldı eski bir İstanbul yemeğidir. Bu yemek ile ilgili çeşitli rivayetler vardır. Bir rivayete göre, eski bir dönemde bir imam, karısı tarafından yapılan bu yemeği ilk kez yediğinde lezzetinden veya yemeğe katılan malzemenin maliyetinden dolayı bayılmıştır.

İMAMBAYILDI TARİFİ

Patlıcanlar soyulduktan sonra uzunlamasına kesilir ve tam olarak iki parçaya ayrılmadan zeytinyağında kızartılmaya başlanır.

Soğan ve sarımsak ile hazırlanmış olan harç, patlıcanların içine katılır.

Patlıcanlar biber ile kapatıldıktan sonra su, tuz, şeker ve zeytinyağı ilave edilir ve yemek pişmeye bırakılır.