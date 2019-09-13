İncir kaç kalori? İncirin besin değerleri ve kalorisi…

Kalori tükettiğimiz besinlerin enerjisini temsil eder. Her bireyin yaşına ve yaşam standartlarına göre günlük tüketmesi gereken bir kalori miktarı vardır. Diyet listesi oluştururken öğünlere göre kalori dağılımı yapılır. Tabi kalori tek başına da yeterli değildir. Tüketilen yiyeceğin besin değerlerini de bilmek gerekir. Peki incir kaç kaloridir? İncirin besin değerleri ve kalorisi...

İncir, dut ailesinin bir üyesi olan Ficus ağacında (Ficus carica) yetişir. İncir, Sodyum, Potasyum ve Magnezyum açısından çok zengindir. Zengin bir C vitamini kaynağı olan incir, yüksek oranlarda B3, B6, B2 ve K vitamini içermektedir. Kalp ve mide için çok önemli özelliği olan lif açısından da çok zengindir. Kuru incirin besin değeri, taze incirinkinden daha fazladır. Tek bir kuru incir, yumurta yemek kadar iyidir. Taze veya kurutulmuş incir, güçlü antioksidanlar içerir. Kalori hesabı yaparken en çok araştırılan yiyeceklerden biri de incirdir. İşte incirin besin değerleri ve kalorisi…

İNCİR KAÇ KALORİDİR: 100 gram incir yaklaşık 74 kaloridir.

İNCİRİN BESİN DEĞERLERİ

100 g incirde aşağıdakiler bulunur:

Su: 79,11 g

Enerji: 74 kcal

Protein: 0.75 g

Toplam yağ: 0.3 g

Karbonhidrat: 19.18 g

Lif: 2.9 g

Toplam şeker: 16.26 g

Kalsiyum: 35 mg

Demir: 0,37 mg

Magnezyum: 17 mg

Fosfor: 14 mg

Potasyum: 232 mg

Sodyum: 1 mg

Çinko: 0.15 mg

C vitamini, toplam askorbik asit: 2 mg

Tiamin: 0,06 mg

Riboflavin: 0.05 mg

Niasin: 0.4 mg

B-6 Vitamini: 0.11 mg

Folat, DFE: 6 µg

B-12 Vitamini: 0 µg

A Vitamini, RAE: 7 µg

A Vitamini, İÜ: 142 İÜ

E Vitamini (alfa-tokoferol): 0.11 mg

D Vitamini (D2 + D3): 0 µg

D vitamini: 0 IU

K Vitamini (filokinon): 4.7 µg

Yağ asitleri, toplam doymuş: 0,06 g

Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.07 g

Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0.14 g

Yağ asitleri, toplam trans: 0 g

Kolesterol: 0 mg

Kafein: 0 mg