İngiltere’nin yükselen yıldızı: Baklava

İngiltere'nin saygın gazetelerinden Sunday Times, son dönemde ülkede trend olan akımları mercek altına alırken, Türkiye'nin yakından tanıdığı bir tatlı da listede yerini aldı.

Sozcu.com.tr

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İngiliz Sunday Times gazetesi, son dönemin popüler moda, sanat ve gastronomi akımlarını mercek altına aldı…

Gazete, Türkiye’de son dönemde “içi boş” olarak satılarak gündeme gelen bir tatlıyı öne çıkardı… Baklavayı öven satırlara sayfalarında yer veren Sunday Times, “Baklava yeni San Sebastian oldu” başlığını kullandı.

Gazete, Türkiye’de San Sebastian olarak bilinen cheesecake’in yerini baklavanın doldurduğunu ve 2022’nin baklavanın yılının olduğuna vurgu yaparken, “Yüz yıllardır Orta Doğu’da tüketilen baklava şimdilerde Instagram’da çok popüler oldu” yorumunu yaptı.

Baklava tutkunları için bazı lokantaların “Bak-lovers” (baklava aşığı) müşterileri için özel brunchlar düzenlediği de belirtildi. Özellikle başkent Londra’daki bazı Orta Doğu ve Türk mutfağı lokantalarında dondurmayla servis edilen bu tatlının evde de yapılabileceğini aktaran Sunday Times, “Baklava yapmak şaşırtıcı bir şekilde kolay. En iyi yufkayı bulmaya çalışın. İnce ve şeffaf olmalı fakat aynı zamanda olabildiği kadar taze olmalı” yorumuna yer verdi.

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