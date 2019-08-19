İrmik tatlısı tarifi: Sütlü irmik tatlısı nasıl yapılır?

Sütlü irmik tatlısı, hafif tatlı sevenler için harika bir seçenek. Aniden gelen tatlı kriziniz için kolay ve çabuk hazırlanabilen bir tatlı arıyorsanız hazırladığımız tarife mutlaka göz atmalısınız. İşte muhteşem tadı ile hem misafirlerinize hem de ev halkınıza rahatlıkla sunabileceğiniz sütlü irmik tatlısı tarifi…

Acil bir misafir için ya da ansızın tutan tatlı krizleri için yapılabilecek en lezzetli en pratik tarif tabi ki sütlü irmik tatlısı tarifidir. Sütlü tatlı olması sebebiyle mideyi yormayan hafif bir lezzet olan sütlü irmik tatlısı diyetine ara verip kendini ödüllendirmek isteyenler için de ideal hafiflikte bir tatlıdır. İşte dakikalar içinde hazırlayabileceğiniz sütlü irmik tatlısı için gerekli malzemeler ve ayrıntılı yapılışı…

SÜTLÜ İRMİK TATLISI İÇİN GEREKEN MALZEMELER

– 1 kg süt

– 1 bardak irmik

– 7 kaşık toz şeker

– 1 paket vanilya

– 1 kaşık tereyağı

– Hindistan cevizi

– Tarçın

SÜTLÜ İRMİK TATLISI TARİFİ

Geniş bir tencerenin içinde sütü, şekeri ve irmiği karıştırın. Kaynayana kadar karıştırın. Kıvamını alınca içine tereyağı ve vanilyayı ekleyin. Biraz karıştırıp Hindistan cevizi ekleyip tekrar karıştırın. Daha sonra altı kapatın ve borcama dökün. Önce tezgâhta oda sıcaklığına gelmesini bekleyin, ardından buzdolabında soğutun. Daha sonra dilimleyin ve tarçın dökerek servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.