İrmikli hira tatlısı nasıl yapılır? İşte nefis hira tatlısı tarifi…

Son dönemlerin en meşhur ve beğenilen lezzetlerinden biri olan hira tatlısı irmikle hazırlanabilen en güzel lezzetlerden biri. Şerbetli tatlı olmasına rağmen oldukça pratik bir tarifi olan hira tatlısı misafirleriniz için hazırlayabileceğiniz lezzetli bir tatlı. İşte hira tatlısı malzemeleri ve ayrıntılı tarifi…

Şerbetli tatlı sevenlerin bir kere tattıktan sonra bir daha vazgeçemeyecekleri bir lezzet olan hira tatlısı son dönemlerin en favori lezzetlerinden biri. Son dönemlerde sık sık aranan hira tatlısı tarifi, şerbetli tatlı olmasına rağmen oldukça pratik bir yapıma sahip. İster misafirleriniz için ister de ev halkınız için yapabileceğiniz bu tatlı vazgeçilmez lezzetlerinizden biri olacak. İşte hira tatlısı malzemeleri ve ayrıntılı tarifi…

HİRA TATLISI YAPIMI İÇİN GEREKEN MALZEMELER

Hamuru için;

-2 bardak irmik

-2 yumurta

-1 bardak yoğurt

-1 bardak sıvı yağ

-5 gr vanilya

-20 gr kabartma tozu

-2 bardak un

Üstü için;

-1 bardak irmik

Şerbeti için;

-4 bardak toz şeker

-4 bardak su

HİRA TATLISI TARİFİ

Öncelikle şerbeti hazırlamak için gerekli malzemeleri tencereye koyup kaynatın. Daha sonra soğuması için kenara alın.

Hamuru için un dışındaki malzemeleri derin bir kabın içine alın ve iyice karıştırın. Daha sonra unu yavaş yavaş ekleyin. Yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamuru 5-6 dakika dinlendirin.

Dinlenen hamurdan bir parça alın elinizle top şekli verin ve bu topları irmiğe bulayın. Daha sonra fırın tepsisine dizin.

Önceden 180 derecede ısıtılmış fırında, üstü kızarana kadar pişirin. Fırından çıkarttığınız tatlıların üzerine soğuk şerbeti dökün. Şerbeti iyice çekip soğuyunca üzerini süsleyip servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.