İrmikli tavuk çorbası tarifi: İrmikli tavuk çorbası nasıl yapılır?

Tavuk çorbasına bambaşka bir lezzet katıp irmikle yapıyoruz. İrmikli tavuk çorbasını büyük küçük herkes çok sevecek. İşte ister misafirlerinize ister ev halkına gönül rahatlığıyla yapabileceğiniz irmikli tavuk çorbası tarifi…

İrmiğin yakışmadığı hiçbir yemek yoktur. Tatlıdan çorbaya kadar her yerde kullanabileceğiniz irmik oldukça da faydalı. İşte bu yüzden sizin için irmikli tavuk çorbası tarifi hazırladık. Büyük küçük herkesin çok seveceği irmikli tavuk çorbası oldukça da kolay hazırlanıyor. Sofranıza bambaşka bir lezzet katmak için buyurun irmikli tavuk çorbası yapımına…

İRMİKLİ TAVUK ÇORBASI MALZEMELERİ

5 bardak su

1 tavuk göğsü

1 havuç

1 kereviz sapı

1 soğan

10 tane karabiber

3 kaşık tereyağı

4 kaşık irmik

2 kaşık domates salçası

4 bardak tavuk suyu

1 bardak süt

1 yumurta sarısı

Tuz

İRMİKLİ TAVUK ÇORBASI TARİFİ

Öncelikle geniş bir tencerenin içine 5 bardak suyu, tavuğu, doğranmış havuçları, kereviz sapını, yine iri doğranmış soğanı ve tane karabiberleri koyup tavuk iyice pişene kadar kaynatın. Bu şekilde tavuk çok daha sağlıklı ve lezzetli pişecek.

Başka bir tencerenin içinde de tereyağını eritip irmik ile karıştırıp kavurun. Üzerine salçayı ekleyin. Biraz daha kavurduktan sonra tavuk suyunu ekleyip yaklaşık 20-25 dakika pişirin.

Bir kâsenin içinde yumurta sarısını ve sütü iyice çırpın. Bunu çorbanın içine dökün ve iyice karıştırın. En son haşladığınız tavuğu didikleyip çorbaya ekleyin. Tuzunu da attıktan sonra 5-6 dakika daha kaynatın.

Afiyet olsun.