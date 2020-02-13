Isırgan otu kaç kalori? Isırgan otunun besin değerleri ve kalorisi…

Kalori, kısaca tüketilen besinlerin dokular içinde yanarak vücudun sıcaklık sağlama değerlerinin ölçülmesinde kullanılan bir terimdir. Yani kalori yiyeceklerin enerjisini temsil eder. Bu nedenle de günlük beslenme tablosuna giren birçok yiyeceğin kalori miktarı merak edilir. Bu besinlerden biri de ısırgan otudur. Peki, 100 gram ısırgan otu kaç kaloridir? Isırgan otunun kalori miktarı ve besin değerleri ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde…