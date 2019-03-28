İskender Nişantaşı’nda…

İskender tartışmasız birçoğumuzun en çok sevdiği yemektir. Çocukluğumuzdaki en büyük Pazar günkü ödüllerden biri İskender yemek olmuştur. Zaman zaman hadi Bursa'ya döner kebap yemek için bir çoğumuz gitmiştir. Geçen hafta doktordan çıktığım bir gün çocukluk günlerimi anmak istercesine Şakayık sokakta açılan İskender'e girdim.

Baştan söyleyebilirim, Bursa'ya artık kesinlikle gitmenize gerek yok… 1867'de İskender Efendi'nin Bursa'da Türk gastronomi dünyasına kattığı Döner Kebap kendisinin ismini alarak İskender olmuş. İskender kebap söylemimiz aslında son derece yanlış çünkü asıl adı döner kebap… Tabii ki sonra birçok yapan oldu fakat tabii ilk bulanın eli de farklı oluyor. 150 yıldır lezzetlerini ve gerçek reçetelerini korumayı başarmışlar. 3. Kuşak temsilcileri İlgihan Erdem, Neslihan Kefeli ve İskender İskenderoğlu da işin başında…

İskender Efendi'nin oğlu Cevat İskenderoğlu'nun yıllarca biriktirdiği antika tabak koleksiyonunun bir bölümü de duvarda asılı, sergileniyor… Dekorla uyumlu bir çalışma yapmışlar.

Bir buçuk porsiyon yoğurtlu etli kebabımı tereyağı sosu döküldükten sonra afiyetle yedim.

Daha çok et yiyebilmek için pidelerin hepsini yememeyi tercih ediyorum. Sonrasında sütlü cevizli kadayıf için muhakkak yer bırakın…