İslahiye biberine coğrafi işaret

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO'nun gastronomi alanında Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil ettiği Gaziantep'te, İslahiye biberi, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.

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Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Akıncı, yazılı açıklamasında, İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde yüksek miktarda üretimi yapılan biberin tescillenmesiyle kentin coğrafi işaretli ürün sayısının 74’e yükseldiğini aktardı.

Akıncı, şunları söyledi:

* 2018’de başlattığımız çalışmada İslahiye biberinin yöremize ait bir ürün olduğu, üretim metotları, coğrafi sınırları ve ayırt edici özellikleriyle ortaya kondu.

* İslahiye biberinin şehrimizin bir değeri olarak tescil altına alınmasını sağladık.

* Yurt içi ve dışında beğeniyle tüketilen ve önemli ticaret potansiyeline sahip biber, Gaziantep’in yemeklerinde taze, kurutmalık, toz ve pul biber olarak çok amaçlı kullanılıyor.

* Birçok kadim medeniyetin ortak kültürel mirasına ev sahipliği yapan şehrimizin geleneksel lezzetlerini coğrafi işaretle koruma altına almaya çalışıyoruz. Bunu şehrimiz adına kendimize bir görev olarak addediyoruz. (İHA)



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