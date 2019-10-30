Islak kek nasıl yapılır? Kolay ıslak kek tarifi…

Islak kek denince sizde de akan sular duruyor mu? Çayın ya da kahvenin yanına atıştıracak bir şeyler aradığınızda akılınıza ilk ıslak kek mi geliyor? O zaman sizin için hazırlamış olduğumuz ıslak kek tarifini mutlaka denemelisiniz? Hem pratik hem de lezzetli tarifimiz çok hoşunuza gidecek. İşte kolay ıslak kek malzemeleri ve ayrıntılı tarifi…

Islak kek sevenlerin dikkatine! Hazırladığımız bu ıslak kek tarifini büyük küçük herkese güvenle ikram edebilirsiniz. Eğer siz de diğer tariflerdeki sosun içinde bulunan yumurtanın çiğ olmasından rahatsızsanız ve bu nedenle ıslak kek yapmayı bıraktıysanız harika bir önerimiz var. Pratik olduğu kadar da lezzetli olan bu ıslak kek tarifini bir kez yapınca vazgeçemeyeceksiniz. İşte kolay ıslak kek malzemeleri ve ayrıntılı tarifi…

Islak kek malzemeleri

-3 tane yumurta

-1,5 bardak şeker

-1,5 bardak süt

-1 bardak sıvı yağ

-1 paket kakao

-1 paket kabartma tozu

-1 paket vanilya

-2 bardak un

Sosu için;

-1 bardak kek karışımı

-1,5 su bardağı süt

Islak kek yapımı

Öncelikle geniş bir kabın içinde yumurta ve şekeri iyice çırpın. Ardından sütü, sıvı yağı, kakaoyu ekleyin. Bu karışımdan bir bardak ayırın. Kalanı iyice çırptıktan sonra kabartma tozu, vanilya ve elenmiş un karıştırılarak kek hamuru haline getirin. Yağlanmış olduğunuz fırın tepsisine dökülerek 170 derecede fırında, yaklaşık 35 dakika pişirilir. Bu esnada ayırmış olduğunuz karışımı bir tavaya alarak üzerine süt ilave edin ve 5 dakika kaynatın. Fırından çıkan kekin ılındıktan sonra dilimleyin. Daha sonra üzerine yavaş yavaş ılıyan sos dökün.

Afiyet olsun