Islak kek tarifi: Pratik ıslak kek nasıl yapılır? szcu9

Akşam sıcak çay eşliğinde yumuşacık ıslak kek yemeği kim istemez ki… Pratik ıslak kek tarifi tatlı krizlerinize çözüm sağlayacak. İşte evinizdeki malzemeler ile yapabileceğiniz pratik ıslak kek malzemeleri ve yapılışı…

Akşam keyiflerinde çayın yanında atıştırabileceğiniz bir şeyler mi arıyorsunuz? Sizin için hazırladığımız pratik ıslak kek tam da aradığınız tarif olacak. Dilerseniz fındıklı dilerseniz Hindistan cevizli olarak sunabileceğiniz ıslak kek tarifi her zaman mutfağınızın başucunda duracak.

ISLAK KEK MALZEMELERİ

3 yumurta

1 bardak toz şeker

1 bardak süt

1 bardak sıvı yağ

2 kaşık kakao

1 paket vanilya

1 bardak un

2 kaşığı un

1 kabartma tozu

Sosu için;

1 bardak süt

1,5 kaşık kakao

½ bardak toz şeker

2 kaşığı sıvı yağ

1 tutam tuz

ISLAK KEK TARİFİ

Derin bir kabın içinde yumurta ve şekeri iyice karıştırın. Şekerler eriyip krema kıvamı alana kadar karıştırmaya devam edin. Daha sonra içine sütü ve yağı ekleyin. Üzerine vanilyayı ekleyin ve tekrar karıştırın. Unu kakaoyu ve kabartma tozunu eleyerek ekleyin. Yağlanmış kabın içine dökün önceden ısıtılmış fırında 180 derecede yaklaşık yarım saat pişirin.

Yağlanmış, ısıya dayanıklı bir kabın içerisine karışımı döktükten sonra önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30 dakika pişirin.

Bir tencerenin içine su, süt ve toz şekeri koyun. Biraz karıştırıp sıvı yağı ilave edin. Üzerine kakao ve bir tutam tuzu karıştırıp bir taşım kadar kaynatın.

Fırından çıkan kekin üzerine sosunuzu dökün. Çekene kadar bekleyin.

Hindistan cevizi serperek servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.