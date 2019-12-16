Ispanak kaç kalori? Ispanağın besin değerleri ve kalorisi…

Kalori, kısaca tüketilen besinlerin dokular içinde yanarak vücudun sıcaklık sağlama değerlerinin ölçülmesinde kullanılan bir terimdir. Yani kalori yiyeceklerin enerjisini temsil eder. Bu nedenle de günlük beslenme tablosuna giren birçok yiyeceğin kalori miktarı merak edilir. Bu besinlerden biri de ıspanaktır. Peki, 100 gram ıspanak kaç kaloridir? Ispanağın kalori miktarı ve besin değerleri haberimizde...

Ispanak (Spinacia oleracea) zengin bir mineral, vitamin, pigment ve bitki besleyici kaynağı olduğu için dünyanın en popüler yeşil, yapraklı sebzelerinden biridir. Amaranthaceae ailesinin bir üyesidir. Özellikle Akdeniz, Orta Doğu ve Güney Doğu Asya mutfaklarında kullanılan ıspanak, dünyanın en sağlıklı besinleri arasında en üst sıralarda yer almaktadır. K, A ve C vitaminlerinin yanı sıra folat, manganez, magnezyum, demir, potasyum ve kalsiyum. Aynı zamanda iyi bir niasin, çinko, protein, lif, E vitamini, tiamin, B6 vitamini , fosfor ve bakır kaynağıdır. Peki, ıspanak kaç kaloridir. İşte ıspanağın besin değerleri…

ISPANAK KAÇ KALORİ?

100 gram çiğ ıspanak yaklaşık 23 kaloridir.

ISPANAĞIN BESİN DEĞERLERİ

100 gram çiğ ıspanakta aşağıdakiler bulunur:

Su: 91.4 g

Enerji: 23 kcal

Protein: 2.86 g

Toplam yağ: 0,39 g

Karbonhidrat: 3.63 g

Lif: 2.2 g

Toplam şeker: 0.42 g

Kalsiyum: 99 mg

Demir: 2.71 mg

Magnezyum: 79 mg

Fosfor: 49 mg

Potasyum: 558 mg

Sodyum: 79 mg

Çinko: 0,53 mg

C vitamini, toplam askorbik asit: 28.1 mg

Tiamin: 0.08 mg

Riboflavin: 0.19 mg

Niasin: 0,72 mg

B-6 Vitamini: 0.2 mg

Folat, DFE: 194 µg

B-12 Vitamini: 0 µg

A Vitamini, RAE: 469 µg

A Vitamini, İÜ: 9377 İÜ

E Vitamini (alfa-tokoferol): 2.03 mg

D Vitamini (D2 + D3): 0 µg

D vitamini: 0 IU

K Vitamini (filokinon): 482,9 µg

Yağ asitleri, toplam doymuş: 0,06 g

Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.01 g

Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0.17 g

Yağ asitleri, toplam trans: 0 g

Kolesterol: 0 mg

Kafein: 0 mg