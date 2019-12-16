Ispanak kaç kalori? Ispanağın besin değerleri ve kalorisi…

Ispanak (Spinacia oleracea) zengin bir mineral, vitamin, pigment ve bitki besleyici kaynağı olduğu için dünyanın en popüler yeşil, yapraklı sebzelerinden biridir. Amaranthaceae ailesinin bir üyesidir. Özellikle Akdeniz, Orta Doğu ve Güney Doğu Asya mutfaklarında kullanılan ıspanak, dünyanın en sağlıklı besinleri arasında en üst sıralarda yer almaktadır. K, A ve C vitaminlerinin yanı sıra folat, manganez, magnezyum, demir, potasyum ve kalsiyum. Aynı zamanda iyi bir niasin, çinko, protein, lif, E vitamini, tiamin, B6 vitamini , fosfor ve bakır kaynağıdır. Peki, ıspanak kaç kaloridir. İşte ıspanağın besin değerleri…
ISPANAK KAÇ KALORİ?
100 gram çiğ ıspanak yaklaşık 23 kaloridir.
ISPANAĞIN BESİN DEĞERLERİ
100 gram çiğ ıspanakta aşağıdakiler bulunur:
Su: 91.4 g
Enerji: 23 kcal
Protein: 2.86 g
Toplam yağ: 0,39 g
Karbonhidrat: 3.63 g
Lif: 2.2 g
Toplam şeker: 0.42 g
Kalsiyum: 99 mg
Demir: 2.71 mg
Magnezyum: 79 mg
Fosfor: 49 mg
Potasyum: 558 mg
Sodyum: 79 mg
Çinko: 0,53 mg
C vitamini, toplam askorbik asit: 28.1 mg
Tiamin: 0.08 mg
Riboflavin: 0.19 mg
Niasin: 0,72 mg
B-6 Vitamini: 0.2 mg
Folat, DFE: 194 µg
B-12 Vitamini: 0 µg
A Vitamini, RAE: 469 µg
A Vitamini, İÜ: 9377 İÜ
E Vitamini (alfa-tokoferol): 2.03 mg
D Vitamini (D2 + D3): 0 µg
D vitamini: 0 IU
K Vitamini (filokinon): 482,9 µg
Yağ asitleri, toplam doymuş: 0,06 g
Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.01 g
Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0.17 g
Yağ asitleri, toplam trans: 0 g
Kolesterol: 0 mg
Kafein: 0 mg