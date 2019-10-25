Ispanak yemeği tarifi… Sade ıspanak yemeği nasıl yapılır?

Hem sağlıklı hem lezzetli hem de pratik bir tarif isterseniz ıspanak yemeği tam size göre. Özellikle kışın bol bol yiyebileceğimiz ıspanak, hem büyüklere hem de küçüklere oldukça faydalı. Ispanak yemeği bilinenin aksine çok da pratik bir yemek. İşte ıspanak yemeği malzemeleri ve ayrıntılı tarifi…

Sağlıklı yemekler lezzetli olmaz diyenlere bunun aksini kanıtlayabileceğimiz kadar güzel bir tarif olan ıspanak yemeği yanında bir kase yoğurtla harika bir menü oluşturabilir. Özellikle çocuklarınız için çok faydalı olan ıspanak yemeği yıkaması dışında son derece de pratik bir yemek. Sizi daha fazla sabırsızlandırmadan tarifimize geçelim…

Sade ıspanak yemeği malzemeleri

-1 kg ıspanak

-1 tane kuru soğan

-½ çay bardağı pirinç

-2 kaşık sıvı yağ

-1 kaşık domates salçası

-Tuz

-Karabiber

Ispanak yemeği yapılışı

Öncelikle ıspanakları iyice temizleyin. Ardından geniş bir tencerenin içinde yağ ile soğanları kavurun. Üzerine salçayı ilave edin. Daha sonra da ıspanakları ekleyin. Ispanaklar eriyince pirinci ve baharatları ekleyin. 1 bardak kaynak su da ekledikten sonra kapağını kapatın. Kısık ateşte pirinçler yumuşayıncaya kadar pişirin.

Afiyet olsun.