Ispanaklı börek nasıl yapılır? Pratik ıspanaklı börek tarifi…

Ispanaklı börek birçok kişinin vazgeçilmezi. Ispanak ve hamur işini sevenler bu ikiliyi bir araya getiren tarifi yazımızdan inceleyebilirler. Türk mutfağında sıkça hazırlanan yemeklerden olan ıspanaklı börek için gerekli malzemeleri ve yapılışını sizler için derledik. Peki Ispanaklı börek nasıl yapılır? İşte pratik ıspanaklı börek tarifi...

Her ne kadar kısmen kilo aldıran yiyecekler arasında olsa da ıspanaklı börek tadıyla birçoğunun vazgeçilmezi. Hem lezzeti hem de pratik olarak ıspanaklı börek hazırlamak isteyenler için ıspanaklı böreğin nasıl yapılacağını, gerekli malzemelerin listesini ve tarifini sizler için paylaşıyoruz. İşte nefis ıspanaklı börek tarifi…

ISPANAKLI BÖREK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı su

1 silme tatlı kaşığı tuz

1 paket kabartma tozu

yaklaşık 5 su bardağı un (değişebilir azar azar ekleyin)

katları için 100gr. kadar tereyağı

4-5 yemek kaşığı kadar sıvıyağ (sonradan ekleme de yapabilirsiniz)

içine ıspanaklı harç için:

750gr. kadar ıspanak

3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı veya sıvıyağ

2 adet soğan

1 tatlı kaşığı domates salçası

tuz, karabiber

ISPANAKLI BÖREK TARİFİ

Hamur malzemelerini 4 bardak unla hamur yoğurma kabına alıp gerektikçe un ilave ederek ele yapışmayan pürüzsüz bir hamur yoğurun. Hamurdan 8 beze yapıp yuvarlak yapın ve bez örtüp dinlenmeye bırakın.

Ispanak içi malzemeleri ile ıspanaklı harç hazırlayın. Tereyağını kısık ateşte eritin, sıvıyağ ekleyip karıştırın. Bezelerin dördünü merdane ile servis tabağı büyüklüğünde açıp aralarını yağla yağlayarak üst üste koyun. En üstü yağlamayın. Diğer 4 bezeyede aynı işlemi uygulayın. Bunlar böreğin alt ve üst kısmını oluşturacak.

Fırın tepsinizi hafif yağlayıp birinci grubu tepsi ebatında açın ve tepsiye yerleştirin. Üzerine ıspanaklı harcı yayın. İkinci hamuruda açıp üzerini kapatın. Yanlardan birleştirip karelere kesin. En üstüne yumurta ve sıvıyağ karışımı sürüp 200C dereceli fırında nar gibi kızarana kadar pişirin.