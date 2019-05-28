İstanbul’da Amerikan Rüyası ‘Rustyfork’

Gastronomi dünyasının önde gelen isimlerinden ünlü şef Murat Bozok'un danışmanlığında hazırlanan, Louisiana ve Texas'ın en çarpıcı lezzetleri başta olmak üzere Amerikan mutfağı odaklı menüsü, fark yaratan dekoru ve özgün konsepti ile ‘Rustyfork’ dikkat çekiyor. Amerikan mutfağının çarpıcı tatlarını, özgün yorumlarla sunan Rustyfork menüsünde, her damak tadına uygun, başlangıçlar, çorbalar, salatalar, eşlikçiler, soslar ve dipler, ana yemekler, tatlılar ile oldukça zengin alternatifler yer alıyor.

Çorbalardan New England kum midyesi çorbası Clam Chowder, başlangıçlardan patates kızartması, aioli ve bourbon bbq sos eşliğinde cajun baharatlarla panelenmiş karides Southern Fried Shrimp, ana yemeklerden kızarmış bebek patates ve salata yanında aromatik tereyağıyla lezzetlendirilmiş dry – aged dana pirzola Cowboy Steak, ballı, hardallı patates püresi eşliğinde tütsülenmiş dana sosis Smoked Texas Sausage, milföy kaplı, kremalı sotelenmiş tavuk ve sebzeler Chicken Pot Pie…





patates kızartması ve coleslawla beraber servis edilen barbekü soslu Baby Back Ribs, coleslaw, mısır ekmeği, baked bean, mac & cheese ile beraber tütsülenmiş dana brisket Smoked Beef Brisket gibi, her biri özel reçetelerle hazırlanan, oldukça karakteristik tatlar yer alıyor. Colelaw, mısır ekmeği, baked bean, mac & cheese eşliğinde tütsülenmiş dana brisket, kaburga ve sosis bir arada servis edilen Smokehouse Combo ise her lezzetin tadını doyasıya çıkarmak isteyenlerin favorisi…

ÖZGÜN DEKORASYONUYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Rustik mimarinin en temel öğeleri olan ahşap, taş, tuğla gibi detayların yoğun kullanımı Rustyfork'un dekorasyonunda öne çıkarken, mekana dinamizm ve güçlü bir hava katan metal dokunuşlar da, kafes detayları, aydınlatmalar, dolaplar gibi materyallerde kendini gösteriyor. Mekana özel çizimler ise sanatçı Birim Erol tarafından tasarlandı.

Ahşap üzerine çizilmiş, baskı efektli boğa resmi, adeta yerinden çıkıp gitarıyla şarkılar söyleyecek gibi duran, tuğla duvar üstü, yağlı boya efektli B.B. King’in resmi kadar Rustyfork'un panellerini süsleyen cigarbox gitarlar da mekanın çarpıcı detayları olarak öne çıkıyor. İki katlı mekanın üst bölümünde özel günler için ayrı bir bölüm, arka bölümünde ise büyük bir bahçe bulunuyor.