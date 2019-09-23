İstanbul’da ‘Doğadan masaya’

Kozmopolit şehir hayatını en hızlı şekilde yaşayan herkesin aklında tek bir şey var; şehir hayatından kaçıp kendini doğaya teslim etmek, doğayla iç içe olmak, organik beslenmek ve kendine iyi bakmak. Bu, artık hepimizin günlük rutinine dahil etmeye çalıştığı bir ihtiyaç halini aldı. Ancak her zaman kendimize bu fırsatı yaratamayabiliyoruz, hal böyle olunca da şehirdeki ideal kaçış noktalarını arıyoruz.

The Ritz-Carlton İstanbul'un, doğadan masaya konseptini kabul eden restoranı Atelier Real Food, doğallığı şehrin merkezinde hissedeceğiniz bir yaz menüsü sunuyor. Mutfağın başında yer alan Alper Kızılbayır, otel bünyesinde hazırlanan bahçede 5 farklı domates çeşidi üretiyor, menüye lezzet katacak farklı otları bu bahçeden elde ediyor. Menünün en canlandırıcı ve hafif tatlarından biri olan “Domates Salatası” ise tamamen bahçede yetiştirilen ürünlerle hazırlanıyor. Çanakkale domatesi, pembe domates, salkım domates, zebra domates ve çeri domatesin yanında yine bahçeden hasat edilen biberiye, taze kekik, maydanoz, adaçayı ve dereotu ile lezzetlendirilen bu tabak deyim yerindeyse sizi tazeleyecek ve kendinize getirecek.

Atelier Real Food'u ilgi çekici kılan bir diğer özellik ise, ülkemize özgü lezzetlerin kimi zaman dünya mutfağından ilham alınarak pişiriliyor oluşu. Erzurum göğermiş peyniri ile yapılan bir Ravioli, ya da Antakya'nın Firik bulguruyla yapılan kuru erik püreli ızgara kuzu, farklı kültürlerin bir araya geldiği lezzetlerden oluyor.

Doğal lezzetlerle yaz akşamlarınıza hafiflik, eşsiz bir İstanbul manzarası ve organik tatlar katmak istiyorsanız, Atelier Real Food sizi bekliyor.