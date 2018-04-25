İşte birbirinden hafif lezzetli 3 zeytinyağlı yaz yemeği tarifi ve kalori miktarları

Yazın yaklaşması ve sıcakların yükselmesiyle beraber mide ve bağırsaklarımızın çalışma prensibine uygun gıdalar tüketmemizde zaruri hale geliyor. Sağlıklı besinlerin başında da zeytinyağlı yemekler geliyor. Peki zeytinyağlı enginar, zeytinyağlı brokoli ve zeytinyağlı taze fasulye nasıl yapılır? İşte 3 hafif ve leziz zeytinyağlı yaz yemeği tarifi ve kalori miktarları...

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Zeytinyağlı enginar, zeytinyağlı brokoli ve zeytinyağlı taze fasulye nasıl yapılır? Bu 3 zeytinyağlı yemeğin yapılışını öğrenmek sizin tüm yaz boyunca sağlıklı beslenmenizde büyük rol oynayabilir. İşte bu üç zeytinyağlı yemeğin tarifi ve kalori miktarları

Zeytinyağlı Enginar Malzemeleri

100 Gram Taze Bezelye

1 Adet Patates (Kabuklu)

4 Adet (Orta) Enginar

3 Çorba Kaşığı Zeytinyağı

1 Adet (Büyük) Havuç

1 Demet (Yarım) Dereotu

1 Çay Kaşığı Şeker

1 Çorba Kaşığı (Tepeleme) Buğday Unu

1 Tatlı Kaşığı (5G Lık) Tuz (İyotlu)

1 Adet (Küçük) Kuru Soğan

Zeytinyağlı Enginar Tarifi

Öncelikle patatesi ve havucu soy, iri küp şeklinde doğrayın.

Soğanı ince yemeklik doğrayın. Dereotunu ince ince kıy.

1/2 limon suyu, zeytinyağı un bir çay bardağı su, 1 adet kesme şeker ve tuzu bir kap içerisinde karıştır.

Tencereye enginarları sırala.

Üzerine soğanı, patatesleri, bezelyeleri ve havucu serpiştir.

Dereotunun yarısını serp.

Yağlı limon karışımını üzerine gezdir ve pişir.

Ilıyınca üzerine kalan dereotunu da serpiştir.

Zeytinyağlı Enginar yemeği servise hazırdır.

200 gramlık bir zeytinyağlı enginar porsiyonu yaklaşık olarak 147 kcal’dir.



Zeytinyağlı Brokoli Malzemeleri

2 Çorba Kaşığı Bitkisel Sıvı Yağ Çeşitleri

1 Çorba Kaşığı Domates Salçası

2 Diş (Orta Boy) Sarımsak

1 Adet (Küçük) Kuru Soğan

1 Adet (Orta) Havuç

1 Adet Patates (Kabuklu)

500 Gram Brokoli

1 Su Bardağı (200 Ml Lik) Su

1 Tatlı Kaşığı (5G Lık) Tuz (İyotlu)

1 Çay Kaşığı Karabiber

Zeytinyağlı Brokoli Tarifi

Zeytinyağlı Brokoli tarifi için; soğanı ve sarımsağı küp küp doğrayıp tencereye koyun. Daha sonra üzerine yıkayıp doğradığın patatesi, havucu ve brokoliyi ekleyin. Bir kaşık salçayı bir su bardağı suyla karıştırıp üzerine gezdirin. Tuz, karabiber ve 2 yemek kaşığı zeytinyağını ekleyip 30 dakika pişirin.

150 gramlık bir porsiyon Zeytinyağlı Brokoli yaklaşık 78 kcal’dir.

Zeytinyağlı Taze Fasulye Malzemeleri

400 Gram Taze Fasulye

1 Adet (Orta) Domates

1 Tatlı Kaşığı (5G Lık) Şeker

1 Tatlı Kaşığı Tuz (İyotsuz)

1 Çorba Kaşığı Zeytinyağı

1 Adet (Küçük) Kuru Soğan

Zeytinyağlı Taze Fasulye Tarifi

Küp küp doğranmış soğanı, tencerede ısıtmaya başladığımız 1 çorba kaşığı zeytinyağı ile kavurun. Renkleri dönmeye başlayan soğanın üzerine, taze fasulyeyi ekle üzerine de şeker ve tuz ilavesini yapın. Arzu edilirse karabiber de ekleyin. Soğan ve fasulyenin iyice karıştığından emin olduktan sonra, iri doğranmış domates dilimlerini fasulyenin üzerine serpiştirin. Tencerenin dibini az dolduracak kadar su eklendikten sonra, ağzı kapatarak pişmeye bırakın.

150 gramlık bir porsiyon Zeytinyağlı Taze Fasulye yaklaşık 73 kcal’dir.