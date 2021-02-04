İşte lezzet başkentinin yeni gözdesi: Simit bayıldı

Gastronomi kenti Gaziantep’te simit ustası Ömer Aksu, kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi haline gelen simidi, imambayıldı yemeği ile birleştirerek ‘simit bayıldı’ adını verdiği yeni bir yemek yaptı.

İsmiyle dikkat çeken yemekte ilk olarak, simidin ortadan ikiye kesilip arasına közlenmiş patlıcan ve yoğurt konuluyor. Üzeri kapandıktan sonra tekrar yoğurt ve patlıcan karışımı eklenen yemek, üzerine kıyma ve sos dökülerek hazır hale getiriliyor.

“PATEN BAŞVURUMUZU YAPTIK”

Simidi öğle veakşam tüketilecek bir yemek haline getirdiğini ifade eden Ömer Aksu, şöyle konuştu:

“Yeni yaptığımız lezzetin ismi simit bayıldı. Simit normalde kahvaltılık bir ürün. Biz bunu nasıl olur da öğle ve akşam yemeklerinde vazgeçilmez hale getirebiliriz diye bir çalışma yaptık.”

“Sonrasında da imambayıldı yemeği ile bütünleştirerek simit bayıldı lezzetini ortaya çıkardık. Bu yeni lezzet için patent için başvurumuzu yaptık.”

Aksu, simit bayıldı yemeğinin yapım aşamalarını anlattı:

“Gevrek simidimizi ortadan ikiye kesiyoruz ve içerisine öncesinde hazırladığımız süzme yoğurt ve taş fırında közlenmiş patlıcanı karıştırıyoruz. İçerisine istek üzerine sarımsak ekleyebiliyoruz.Yaptığımız bu karışımı simidin orta kısmına sürüyoruz.”

“Sürdükten sonra içerisine kavrulmuş kuzu kıymamızı ekliyoruz, sonra kapağı kapatıyoruz. Tekrar üzerine bir yoğurt daha gezdiriyoruz ve üzerine tekrardan bir kıyma en sonunda da maydanoz ve sosumuzu ekleyerek finalimizi yapıyoruz.”

Aksu, yeni lezzetin tadanlar tarafından çok beğenildiğini ve yoğun talep gördüklerini de sözlerine ekledi. (DHA)