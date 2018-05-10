İsveç Keki nasıl yapılır? Tatlıdan vazgeçemeyenler için İsveç Keki Tarifi ve kalori miktarı…

İsveç Keki nasıl yapılır? Tatlıdan vazgeçemeyenler için İsveç Keki Tarifi ve kalori miktarı…

Tatlıya düşkün olanlara harika bir haberimiz var. Süper bir İsveç Keki tarifine ne dersiniz? Peki tüm konuklarınızı mutlu edecek tatlı krizlerinize son verecek püf noktaları ile lezzetine lezzet katacak İsveç Keki nasıl yapılır ve kaç kaloridir? İşte yanıtı...

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İsveç Keki nasıl yapılır? sorusunun yanıtını arayan, mutfakta yeni tarifler ve yeni yemekler denemeyi sevenlere bir müjdemiz var. Yemek sonrası tatlı keyfini bir şölene dönüştürecek isveç keki tarifi ve kalori miktarı haberimizde.

İSVEÇ KEKİ MALZEMELERİ

Kek hamuru için;

2 su bardağı su (içme suyu sıcaklığında),

2 su bardağı toz şeker,

1 su bardağından 1 parmak eksik sıvı yağ,

2 yemek kaşığı elma sirkesi,

1 tatlı kaşığı karbonat,

1 çimdik tuz,

4-5 yemek kaşığı kakao,

2 paket vanilya (5+5 gram),

3 su bardağı un (kullanılan su bardağı ölçüsü: 200 ml.)

Üzerine;

1 paket çikolatalı puding (üzerindeki tarife göre hazırlanacak)

İSVEÇ KEKİ TARİFİ

İsveç Keki Yapılışı

İsveç keki yapmak için gerekli olan kakao, un, karbonat, vanilya ve bir çimdik tuz bir kap içerisinde harmanlanır.

2 su bardağı su ve 2 su bardağı toz şeker derin bir kap içerisinde toz şeker eriyene kadar karıştırılır.

Üzerine sıvı yağ ile sirke ilave edilip karıştırılır.

Elde edilen sıvı karışımın içerisine azar azar unlu karışımdan dökülür (3 seferde) ve tel çırpıcı yardımı ile güzelce çırpılır.

Hazırlanan kek harcı, margarin ile yağlanıp unlanmış büyük boy kulplu borcam veya yuvarlak borcam içerisine boşaltılıp yaydırılır.

Önceden ısıtılmış 170° fırında pişirilir (30 dakika kadar)

Kek pişerken 1 paket puding üzerindeki tarife göre pişirilir ve ara ara karıştırarak ılınması sağlanır.

Kürdan testi yapılarak pişirilen kek fırından alınır ve ilk sıcaklığı çıkana kadar bekletilir (5 dakika kadar).

Daha sonra kekin üzerine ılık puding dökülür ve hazırlanan İsveç keki soğuması için bekletilir.

Soğuduktan sonra dilimlenerek servise sunulur.

NOT: Yapılan kekte yumurta kullanmadığımızdan alerjisi olanlar ve sevmeyenler de rahatlıkla tüketebilirler.

100 gr’lık bir porsiyon İsveç Keki yaklaşık 313 (KCal? kaloridir.