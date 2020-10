İyi yemek yapmanın püf noktası sevgi katmak

Babasının bir zamanlar Kayseri'nin en önde gelen lokantalarından birisinin sahibi olması, anneannesi ve annesinin de çok iyi yemek yapmakta hünerli olmaları sayesinde küçüklükten beri yemek sanatına karşı bir yatkınlığı olan Saadet Güngör, ilerleyen yıllarda giderek kendisini daha da geliştirdi.

Resim ve Teknoloji Tasarım öğretmeni olarak Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak uzun yıllar öğretmenlik yapan Saadet Güngör, daha sonra aşçılık sevgisinin ağır basması nedeniyle bu alanda uzmanlaştı. Bu alanda kurslara katılıp aşçılık için gerekli tüm belgeleri alan Saadet Güngör, Türkiye'de aşçılık konusunda öğretici ve denetleyici belgelerinin de sahibi oldu.

ABD'LİLERE TÜRK YEMEKLERİNİ ÖĞRETTİ

Yıllarda İncirlik Hava Üssü'nde Comminity Center'de yabancı öğrencilere Orijinal Türk Yemekleri dersi veren Saadet Güngör, bu sayede Türk yemeklerini tüm dünyaya tanıttığını belirterek, “İncirlik Üssü'nde ABD'lilerin yanı sıra dünyanın her tarafından öğrencilerim oldu. Özellikle ABD'li askerler ve ailelerine kurslar verdim. Şimdi dünyanın her yerinde Türk yemeklerini yapıyorlar. Benim reçetelerimi uyguluyorlar, hala bana sorular soruyorlar. Türk yemeklerini dünyanın her tarafına taşımış olmaktan son derece gururluyum” dedi.

SAYISIZ MADALYA KAZANDI

Dünyanın sayılı yarışmalarından 45 ülkeden 800'den fazla yarışmacının katıldığı Gastro Antalya EXPO'da 2019 yılında farklı kategorilerde Kayseri yağ mantısında ve Adana analı kızlı yemeğiyle iki altın madalya kazanan Saadet Güngör, “Özellikle analı kızlı yemeğim çok büyük ilgi görmüştü. Hayli zahmetli bir yemek olan analı kızlıyı oracıkta toplam 40 dakikada yaptım.

Bulgurunun etinin yoğrulması, kıymasının kavrulması, anası ve kızlarının yapılması, pişirilmesi, süslenmesini hepsini 40 dakikaya yetiştirdim. Jüri üyeleri kokusundan bile etkilenmişler ve tadına bakmak için sabırsızlanmışlardı. Ayrıca İstanbul'da yapılan ve Dünya Şampiyonası'nın yapıldığı İstanbul Yemek Günleri'nde Gastro İstanbul'da Kayseri yağ mantısı ve babaannemden öğrendiğim İncir tatlısı ile madalya kazandım.

Tatlının üzerine tarçını eleyerek Gastro İstanbul yazmam çok büyük ilgi uyandırdı ve benim bu nasıl yazdığıma güçlükle inandılar. Burada dünya birinciliğini gramaj farkıyla kaçırdım. Çünkü şartnamelerde yazmış olmasına rağmen ben yemeğin gramajını fazla yaptığım için altın madalyayı kaçırdım, burada bronz almakla yetindim” açıklamasını yaptı.

EL LEZZETİ ÖNEMLİ

Yemek yapmanın bir sanat olduğuna inandığını ve yemekte el lezzetinin çok önemli olduğunu belirten Güngör, “Herkesin el lezzeti farklıdır. Aynı tereyağı ve aynı yumurtayı 10 kişiye verin, yumurtaları aynı sahanda pişirsinler ortaya görünümü ve lezzetiyle 10 ayrı yemek çıkar. Ben aileden gelen bir el lezzetine sahip olduğuma inanıyorum. Şimdi yemeği yapmanın yanı sıra tabak süsleme de bir sanat haline geldi. Bazen yarışmalarda yemeğe harcadığımız zamanın iki katını tabak süslemeye harcıyoruz. Ben hem resim öğretmenliğini hem de yemek öğretmenliğini seviyorum. İkisi de çocuğum gibi ikisinden de vazgeçemem” dedi.

ANADOLU MUTFAĞI VAZGEÇİLMEZİ

Aşçılık alanında Türkiye'de gelebileceği en üst seviyelere geldiğini belirten Güngör, “Kayseri ve Adana başta olmak üzere tüm Anadolu mutfağına hakimim. Kayseri tandır böreği yeterince bilinmeyen bir yemek ve bu yemek şu an Türkiye'nin ilk online yemek kitabına girmiş durumda. Bunların yanında dünyanın her yerinden yemekleri öğrenmeye çalışıyorum. Ben artık her şeyi biliyorum diyememem. Her gün araştırıyorum, okuyorum, inceliyor kurslara gidiyorum, öğreniyorum. Çünkü öğrenmenin sonu yok. Hedefim milli takıma girerek Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil etmek. En büyük hayalimden birisi de ABD'de Türk yemekleri yapan bir lokanta açmaktır” dedi.