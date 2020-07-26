Izgara köfte piyaz nasıl yapılır? MasterChef köfte piyaz tarifi…

MasterChef yemek yarışmasında yarışmacılardan istenen köfte ve piyaz yemeği tarifi merak edildi. Ülkemizde en fazla tüketilen yiyeceklerden olan ızgara köfte ile yan yemek olan piyaz ikilisi birçok kişinin favori listesinde yer alıyor. Peki en kolay köfte piyaz nasıl yapılır? Izgara köfte ve piyaz için gerekli malzemeler neler?

Izgara köfte ile piyaz yemeği tarifini ve gerekli malzemelerin listesini yazımızda sizler için hazırladık. Mutfaklarda sıkça görmeye alışık olduğumuz ızgara köfte ile piyaz yemeği bu akşam MasterChef yarışmasında yarışmacılardan istendi. Peki köfte piyaz en kolay nasıl yapılır?

IZGARA KÖFTE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

750g kıyma

1 adet soğan

3-4 diş sarımsak

1,5 çay bardağı kurutulmuş bayat ekmek ( ya da galeta unu)

1 adet yumurta (isteğe bağlı)

Maydanoz (genellikle ızgara köftede tercih edilmez ama biraz kullanabilirsiniz)

Baharatlar (pulbiber, karabiber, kimyon, yenibahar ve isteğe bağlı diğer baharatlar)

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Tuz

IZGARA KÖFTE YAPILIŞI

Soğan ve sarımsak rendelenir, maydanoz incecik kıyılır.

Diğer malzemelerde ilave edilerek güzelce yoğurulur.

En az 5 dk kadar yoğurmanızı tavsiye ederim.

Izgara köftede ekmek, yumurta ve maydanoz kullanmayı tercih etmeyenler olabilir, ancak bu tarif ile son derece lezzetli köfteler elde edebilirsiniz.

Harcı hazırladıktan sonra şekil vererek vaktiniz var ise 2 saat kadar buzdolabında dinlendirin.

Daha sonra ızgarada pişirerek afiyetle yiyebilirsiniz.

PİYAZ TARİFİ VE GEREKLİ MALZEMELER

2 su bardağı kuru fasulye

1 baş kırmızı soğan

4 sap taze soğan

2 katı haşlanmış yumurta

Kırmızı pul biber

Maydanoz

Zeytinyağı

Limon suyu

Tuz



YAPILIŞI

Kuru fasulyeyi haşlayıp süzelim.

Soğanı salataya uygun uzunlamasına ince doğrayalım.

Dilerseniz tuzla ovabilirsiniz.

Taze soğan ve maydanozu da doğrayıp fasulyeye katalım.

Yağ ve limon kırmızı biber gezdirelim.

Yumurtayı ister dilim isterseniz yuvarlak kesip üzerini süsleyin. Afiyet olsun.