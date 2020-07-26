Izgara köfte piyaz nasıl yapılır? MasterChef köfte piyaz tarifi…

Izgara köfte ile piyaz yemeği tarifini ve gerekli malzemelerin listesini yazımızda sizler için hazırladık. Mutfaklarda sıkça görmeye alışık olduğumuz ızgara köfte ile piyaz yemeği bu akşam MasterChef yarışmasında yarışmacılardan istendi. Peki köfte piyaz en kolay nasıl yapılır?
IZGARA KÖFTE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
750g kıyma
1 adet soğan
3-4 diş sarımsak
1,5 çay bardağı kurutulmuş bayat ekmek ( ya da galeta unu)
1 adet yumurta (isteğe bağlı)
Maydanoz (genellikle ızgara köftede tercih edilmez ama biraz kullanabilirsiniz)
Baharatlar (pulbiber, karabiber, kimyon, yenibahar ve isteğe bağlı diğer baharatlar)
Yarım çay bardağı sıvı yağ
Tuz
IZGARA KÖFTE YAPILIŞI
Soğan ve sarımsak rendelenir, maydanoz incecik kıyılır.
Diğer malzemelerde ilave edilerek güzelce yoğurulur.
En az 5 dk kadar yoğurmanızı tavsiye ederim.
Izgara köftede ekmek, yumurta ve maydanoz kullanmayı tercih etmeyenler olabilir, ancak bu tarif ile son derece lezzetli köfteler elde edebilirsiniz.
Harcı hazırladıktan sonra şekil vererek vaktiniz var ise 2 saat kadar buzdolabında dinlendirin.
Daha sonra ızgarada pişirerek afiyetle yiyebilirsiniz.
PİYAZ TARİFİ VE GEREKLİ MALZEMELER
2 su bardağı kuru fasulye
1 baş kırmızı soğan
4 sap taze soğan
2 katı haşlanmış yumurta
Kırmızı pul biber
Maydanoz
Zeytinyağı
Limon suyu
Tuz
YAPILIŞI
Kuru fasulyeyi haşlayıp süzelim.
Soğanı salataya uygun uzunlamasına ince doğrayalım.
Dilerseniz tuzla ovabilirsiniz.
Taze soğan ve maydanozu da doğrayıp fasulyeye katalım.
Yağ ve limon kırmızı biber gezdirelim.
Yumurtayı ister dilim isterseniz yuvarlak kesip üzerini süsleyin. Afiyet olsun.