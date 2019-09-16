İzmir köfte tarifi/ hazırlanışı: Gerçek İzmir köfte nasıl yapılır?

Köfte memleketimizin her yerinde farklı çeşitlerde yapılsa da İzmir köfte sofralarımızın vazgeçilmezlerindendir. İzmir köfte baharatıyla, patatesiyle ve güzel soslu köftesiyle damak tadınızı şenlendirecek. İster fırında ister kızartarak yapın karşınızda İzmir köfte…

Güzide kentlerimizden biri olan İzmir'e özgü İzmir köfte lezzetli bir ana yemek olabilir. İzmir'e özgü olmasının yanı sıra bu yemeğin lezzeti şehir sınırlarını aşmış ve tüm ülkeye yayılmış durumda. Tarifte isteklere göre ufak değişiklikler yapılsa da İzmir köfte denince hepimizin iştahı kabarır. İşte sizin için hazırladığımız İzmir köfte tarifi malzemeleri.

İZMİR KÖFTE İÇİN GEREKEN MALZEMELER

-4 tane patates

-4 tane yeşil biber

-2 tane domates

-1.5 su bardağı kızartma yağı

-½ kilo kıyma

-1 tane rendelenmiş soğan

-3 yemek kaşığı galeta unu

-1 tane yumurta

-1 çay kaşığı tuz

-1 çay kaşığı kimyon

-1 karabiber

Sosu için malzemeler;

-2 yemek kaşığı ay çiçek yağı

-1 tatlı kaşığı salça

-2 tane rendelenmiş domates

-2 su bardağı sıcak su

-½ çay kaşığı tuz

İZMİR KÖFTE HAZIRLANIŞI/TARİFİ

Orta yağlı kıyma, rendelenmiş kuru soğan, bayat ekmek içi, yumurta, tuz, karabiber ve kimyonu oval bir kaba alınır ve iyice yoğrulur. Hazırlanan karışıma yuvarlak şekil verilir ve bir tabağa alınır.

Patatesler elma dilimi şeklinde ve domatesler ise halka şeklinde doğranır. Biberler ince uzun şekilde doğranır. Kızartma yağını kızdırın ve sırasıyla önce patatesler sonra köfteleri kızartın. Sosu için ayçiçek yağını kızdırın salçayı birkaç dakika yağda kavurun. Sonrasında rendelenmiş domatesleri üzerine ekleyin ve karıştırın. Üzerine sıcak suyu ve tuzu ekleyin dört beş dakika sosu pişirdikten sonra fırın tepsisine dizdiğiniz patates ve köftelerin arasına yeşilbiber be domatesleri koyup sosu üzerine dökün. Önceden 200 derecede ısıttığınız fırında yirmi dakika pişirin ve ılık olarak servis edin.

Afiyet olsun.