İzmir tulum peyniri tescillendi

İzmir ile özdeşleşmiş gıda ürünlerine bir yenisi daha eklendi. İzmir tulum peyniri coğrafi işaret almaya hak kazandı.

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Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü öğretim üyeleri ile çalışmalarını yürüten İzmir Ticaret Odası (İZTO), İzmir tulum peynirinin coğrafi işaretini aldı.

İZTO 7. Süt Grubu Meslek Komitesi Başkanı Halil Koyuncuoğlu, komite başkan yardımcısı Eray Boyacıoğlu, meclis üyeleri Muzaffer Egi ve Levent Pekimrekli ile komite üyesi Serkan Özkaynak, coğrafi işaret çalışmalarında aktif rol oynadı.

İzmir şambalisi, İzmir lokması, İzmir kumrusu ve İzmir boyozu da coğrafi işaret almaya hak kazanmıştı.





“İZMİR TULUMU ÖZELDİR”

İzmir’de pazarcılık yapan Cüneyt Çetin isimli esnaf, “İzmir tulumunun tuzu az olur. Müşterilerimizin yüzde 60’ı da İzmir tulumunu tercih ediyor. İzmir dışından gelip bu peyniri almak isteyen de oluyor. Bizim için İzmir tulumu özeldir” dedi. (İHA)



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