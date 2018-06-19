İzmir’in nesi meşhur? İşte İzmir’de ne yenir sorusunun cevabı…

İzmir mutfağıyla ve ürünleriyle de dikkat çeken bir şehrimiz. Tüm İyonya kültürünün zenginliklerini bünyesinde bulundurduğundan ‘'Güzel İzmir'', ‘'Eski İzmir'', ‘'La Perle de l'lonie'' isimleriyle anılıyordu. İzmir, binlerce yıldır farklı inançlara, farklı kültürlere ve farklı yaşam tarzlarına ev sahipliği yapmıştır. Geçmişten günümüze kadar insanların, barış içinde yaşadığı İzmir, adeta bir hoşgörü şehridir. Türkiye Cumhuriyeti' nin batısında, Ege denizine kıyısı olan bir şehirdir.
İZMİR’İN NESİ MEŞHUR?
İzmir'e gelip buranın yöresel lezzetlerin tatmamak olmaz. Belki bu yemekleri başka yerde de yersiniz ama İzmir'de ki tadı veremez. İzmir'in yöresel lezzetlerini şöyle sıralayabiliriz.
Mücmeri
Keşkek
Tarhana Çorbası
Zerde
Sura
İzmir köftesi
Papaz yahnisi
Radika salatası
Gerdan tatlısı
Zeytinyağlı taze fasulye
Boyoz
Kumru
Kol böreği
Şerket-i bostan
Söğüş
Şambali Tatlısı
Lokma
Şevketibostan ve Çeşitli Otlar
Pişi
MEŞHUR İZMİR BOYOZU TARİFİ
Boyoz, İspanyolca yazılışıyla bollos, ‘küçük somun' anlamına gelen bollo sözcüğünün çoğuludur. İspanyolca iki L harfi Y sesiyle okunur. Birçok mutfakta çörek, börek benzeri unlu mamüllerin sefarad kültürüne özgü bir uygulamasıdır. İşte İzmir'in vazgeçilmezi boyoz tarifi…
BOYOZ MALZEMELERİ
-1 kilo un
-2 tatlı kaşığı tuz
-1 tatlı kaşığı şeker
-1 su bardağı sıvı yağ
PÜF NOKTASI
Hamuru dinlendirme sürelerine uymanız ve bolca yağladığınız hamurları mümkünse mermer bir tezgah üzerinde olabildiğince ince açmanız gerekmektedir.
BOYOZ TARİFİ
Unu eleyip elenmiş una tuz ve şekeri ilave edip karıştırın. Ilık suyla biraz sert bir hamur yoğurun.15-20 dk yoğurduktan sonra temiz bir poşette 15 dakika bekletin. Daha sonra hamurumuzu silindir haline getirin. Silindirden 20 adet artık gözünüze ne büyüklüğünde gelirse minik toplar koparıp yuvarlayın. Bu minik topları da 15 dakika bekletin.
Sonrasında minik topları tatlı tabağı kadar açıp altını üstünü sıvı yağla yağladıktan sonra bir tabakta 5 tanesi üst üste gelecek şekilde 15 dakika daha bekletin. Hamuru açmaya başlayın. Açabildiğimiz kadar ince açın. İyice açtığınız yufkayı güzelce tekrar yağlayıp bohça gibi, zarf gibi yapıp sarın. Rulo halindeyken hamurumuz bir 15 dk daha bekletin. Sonrasında 3-4 parmak yüksekliğinde parçalar koparıp ortalarını iki parmağınızla bastırın. Yağlı tepsiye dizdiğiniz boyozları fırına verip üstü altı kızarana kadar pişirin.