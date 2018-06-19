İzmir’in nesi meşhur? İşte İzmir’de ne yenir sorusunun cevabı…

Ege'nin incisi İzmir ilk üç büyük şehrimiz arasında yer alan dikkat çekici kentlerimizden. İzmir fazlasıyla turist çeken bir şehrimiz. Peki İzmir'e gidince ne yemeli? İşte İzmir'in nesi meşhur sorusunun cevabı ve merak edilenler...

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İzmir mutfağıyla ve ürünleriyle de dikkat çeken bir şehrimiz. Tüm İyonya kültürünün zenginliklerini bünyesinde bulundurduğundan ‘'Güzel İzmir'', ‘'Eski İzmir'', ‘'La Perle de l'lonie'' isimleriyle anılıyordu. İzmir, binlerce yıldır farklı inançlara, farklı kültürlere ve farklı yaşam tarzlarına ev sahipliği yapmıştır. Geçmişten günümüze kadar insanların, barış içinde yaşadığı İzmir, adeta bir hoşgörü şehridir. Türkiye Cumhuriyeti' nin batısında, Ege denizine kıyısı olan bir şehirdir.

İZMİR’İN NESİ MEŞHUR?

İzmir'e gelip buranın yöresel lezzetlerin tatmamak olmaz. Belki bu yemekleri başka yerde de yersiniz ama İzmir'de ki tadı veremez. İzmir'in yöresel lezzetlerini şöyle sıralayabiliriz.

Mücmeri

Keşkek

Tarhana Çorbası

Zerde

Sura

İzmir köftesi

Papaz yahnisi

Radika salatası

Gerdan tatlısı

Zeytinyağlı taze fasulye

Boyoz

Kumru

Kol böreği

Şerket-i bostan

Söğüş

Şambali Tatlısı

Lokma

Şevketibostan ve Çeşitli Otlar

Pişi

MEŞHUR İZMİR BOYOZU TARİFİ

Boyoz, İspanyolca yazılışıyla bollos, ‘küçük somun' anlamına gelen bollo sözcüğünün çoğuludur. İspanyolca iki L harfi Y sesiyle okunur. Birçok mutfakta çörek, börek benzeri unlu mamüllerin sefarad kültürüne özgü bir uygulamasıdır. İşte İzmir'in vazgeçilmezi boyoz tarifi…

BOYOZ MALZEMELERİ

-1 kilo un

-2 tatlı kaşığı tuz

-1 tatlı kaşığı şeker

-1 su bardağı sıvı yağ

PÜF NOKTASI

Hamuru dinlendirme sürelerine uymanız ve bolca yağladığınız hamurları mümkünse mermer bir tezgah üzerinde olabildiğince ince açmanız gerekmektedir.