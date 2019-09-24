Kabak çekirdeği kaç kalori? Kabak çekirdeğinin besin değerleri ve kalorisi…

Kalori tükettiğimiz besinlerin enerjisini temsil eder. Her bireyin yaşına ve yaşam standartlarına göre günlük tüketmesi gereken bir kalori miktarı vardır. Diyet listesi oluştururken öğünlere göre kalori dağılımı yapılır. Tabi kalori tek başına da yeterli değildir. Tüketilen yiyeceğin besin değerlerini de bilmek gerekir. Peki kabak çekirdeği kaç kaloridir? Kabak çekirdeğinin besin değerleri ve kalorisi...

Balkabağının tohumunun kurtulması ile elde edilen kabak çekirdeği popüler bir kuru yemiştir. Kabak çekirdekleri iyi bir magnezyum, manganez, demir, çinko ve bakır kaynağıdır. Magnezyum, ruh halini ve uykuyu iyileştirmeye yardımcı olurken, manganez kollajen üretiminde rol oynar ve cilt ve kemik sağlığını destekler. Demir ve bakır enerji üretimine katılır ve demir, oksijenin hücrelerimize taşınmasına da yardımcı olur. Çinkobağışıklık, cilt sağlığı ve görme destekler. Bir porsiyon kabak çekirdeği bu temel besin maddeleri için günlük hedefin % 14 ila 42’sini sağlayabilir. Kalori hesabı yaparken en çok araştırılan yiyeceklerden biri de kabak çekirdeğidir. İşte kabak çekirdeğinin besin değerleri ve kalorisi…

KABAK ÇEKİRDEĞİ KAÇ KALORİDİR: 100 gram kabak çekirdeği yaklaşık 446 kaloridir.

KABAK ÇEKİRDEĞİNİN BESİN DEĞERLERİ

100 g kabak çekirdeğinde aşağıdakiler bulunur:

Su: 4.5 g

Enerji: 446 kcal

Protein: 18.55 g

Toplam yağ: 19.4 g

Karbonhidrat: 53.75 g

Lif: 18.4 g

Kalsiyum: 55 mg

Demir: 3.31 mg

Magnezyum: 262 mg

Fosfor: 92 mg

Potasyum: 919 mg

Sodyum: 18 mg

Çinko: 10.3 mg

C vitamini, toplam askorbik asit: 0.3 mg

Tiamin: 0.03 mg

Riboflavin: 0.05 mg

Niasin: 0.29 mg

B-6 Vitamini: 0.04 mg

Folat, DFE: 9 µg

B-12 Vitamini: 0 µg

A Vitamini, RAE: 3 µg

A Vitamini, İÜ: 62 İÜ

D Vitamini (D2 + D3): 0 µg

D vitamini: 0 IU

Yağ asitleri, toplam doymuş: 3.67 g

Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 6.03

Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 8.84 g

Kolesterol: 0 mg