Kabak dolması tarifi… Kabak dolması zeytinyağlı nasıl yapılır?

Kabağın ve özellikle kabak dolmasının her halini çok seviyoruz ancak zeytinyağlı kabak dolması bir efsane. Yemeğe doyamadığınız kabak dolması zeytinyağlı nasıl yapılır diye soruyorsanız hazırlanın. Akşama nefis bir tarif ile sofralarınızda şahaneler yaratacaksınız. İşte Zeytinyağlı kabak dolması malzemeleri ve tarifi…

Kıymalı kabak dolması en geleneksel lezzetlerimizden biridir. Tadına doyum olmayan kabak dolmasını sofralarınızdan eksik etmiyorsanız bugün sizin için hazırladığımız zeytinyağlı kabak dolması ile bir değişiklik yapabilirsiz. Kabak dolması zeytinyağlı nasıl mı yapılır? Hem pratik hem lezzetli olan kabak dolması için gerekli malzemeler ve ayrıntılı tarifimiz ile sorunuzun cevabı burada…

Zeytinyağlı kabak dolması malzemeleri

-1 kg kabak

-½ bardak pirinç

-3 tane soğan

-2 tane domates

-½ demet dereotu

-½ çay bardağı zeytinyağı

-½ limonun suyu

-½ kaşık toz şeker

2 bardak su

-1 kaşık salça

-Tuz

-Karabiber

Zeytinyağlı kabak dolması yapılışı



Öncelikle geniş bir kabın içinde dolmanın iç harcını hazırlamak için yıkadığınız pirinçlerin koyun. Üzerine küp küp doğradığınız domatesleri ve soğanları ekleyin. Ardından dereotunu ince ince kıyıp ekleyin. yağı, limon suyunu, baharatları, şeker ve tuzu ekleyip karıştırın.

Kabakları yıkayıp ikiye bölün. Ardından içlerini dikkatlice oyun. İçlerini doldurduktan sonra tencereye dizin. 2 bardak su içinde salçayı eritip tencereye ekleyin. Kısık ateşte pirinçler pişene kadar pişirin.

Afiyet olsun.